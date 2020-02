Anwalt von Rebeccas Familie: “Keinen einzigen Beweis, dass sie nicht mehr lebt”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Seit einem Jahr wird die Berliner Schülerin Rebecca Reusch vermisst. Trotz intensiver Suche hat die Polizei weder eine Spur zu Rebecca noch ihre Leiche gefunden - die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass das Mädchen im Haus ihres Schwagers getötet wurde. Das betonte zuletzt wieder Staatsanwalt Martin Glage in einem Interview. Der Rechtsanwalt von Rebeccas Familie sieht das allerdings anders, wie er gegenüber der “Bild"-Zeitung betont - und zieht Parallelen zwischen dem Fall Rebecca und dem NSU-Prozess.

Anwalt glaubt nicht an Mord

Das Ermittlungsvorgehen der Polizei kenne der Anwalt Khubaib Ali Mohammed bereits vom Prozess gegen den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU), in dem er selbst als Anwalt auf Seiten der Opfer eingebunden war. “Die zu frühe Versteifung auf eine Tathergangs-These durch die Polizei beschädigt die Ermittlungen langfristig und weitreichend und verhindert im Extremfall auch die Aufklärung", sagte er “Bild”. Mohammed bezieht sich dabei auf die Vermutung der Ermittler, dass Rebeccas Schwager an ihrem Verschwinden beteiligt gewesen sei und sie eventuell sogar getötet habe. “Es gilt die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils. Aktuell lehnen es die Gerichte ab, dass der Schwager in Haft genommen wird”, so der Anwalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Keine Beweise, dass Rebecca tot ist

Auch der Vermutung, dass Rebecca mittlerweile nicht mehr am Leben sei, widerspricht der Anwalt. “Es gibt bisher keinen einzigen Beweis, dass Rebecca nicht mehr lebt. Keine Kampfspuren im Haus, keine Blutspuren und auch sonst nichts". so Mohammed gegenüber “Bild”. "Bis auf den Umstand, dass Rebecca seit einem Jahr verschwunden ist, sind die Erkenntnisse gleich null.” Die Familie gehe von einer Entführung Rebeccas aus. Da laut Daten des Bundeskriminalamtes mehr als 5600 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren vermisst werden, sei nicht auszuschließen, dass Rebecca ebenfalls ein Opfer einer Entführung wurde.

Anzeige

Auch über die Situation der Familie Reusch spricht Anwalt Khubaib Ali Mohammed: “Was die gesamte Familie aktuell am meisten belastet, ist die Ungewissheit und das emotional Extreme. Auf der einen Seite ist da die grenzenlose Hoffnung, dass es Becci gut geht und sie bald wieder zu Hause ist. Auf der anderen Seite die Angst, dass doch etwas Schlimmes passiert ist.”

Rebecca verschwand am 18. Februar 2019. Zuletzt wurde sie im Haus ihrer Schwester im Berliner Bezirk Neukölln gesehen. Die Polizei ging schnell von einem Mord aus und verdächtigte den Mann der Schwester. Er wurde verhaftet und später wieder freigelassen. Trotz wochenlanger intensiver Suche fand die Polizei weder eine Spur zu Rebecca noch ihre Leiche.

Anzeige

RND/al