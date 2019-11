Antisemitischer Angriff: Muslimische Frau schützt jüdische Familie in U-Bahn

Anzeige

London. Antisemitischer Vorfall in einer Londoner U-Bahn: Ein Mann greift während der Fahrt eine jüdische Familie an, verhält sich ihr gegenüber aggressiv. Dann holt er eine Bibel aus seinem Rucksack und liest ihnen Textstellen daraus vor – bis sich eine Muslimin einschaltet.

Die Familie war am Freitag mit der Northern Line unterwegs in Londons Untergrund, der Vater und die Söhne trugen ihre Kippot, als es zu dem Vorfall kam. Laut liest der Unbekannte aus der Bibel vor, zitiert judenfeindliche Sätze. „Er sagte, die Juden stammten aus der Synagoge Satans“, erinnert sich der Vater gegenüber „The Independent“. Es folgten weitere üble antisemitische Beschimpfungen. „Das Einzige, woran ich denken konnte, war die Sicherheit meiner Kinder. Das Beste, was ich tun konnte, war, mich zurückzuhalten und meine Kinder dazu zu bringen, die Situation zu ignorieren.“

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ — Chris Atkins (@scatatkins) November 22, 2019

Der Vater habe den Unbekannten wiederholt gebeten, zurückzutreten und nicht weiter auf seine zwei Söhne einzureden – ohne Erfolg. Dann schaltete sich Asma Shuweikh ein. In einem Video ist zu sehen, wie die Muslimin auf den Fremden einredet. „Wir sind sicher, dass er ohne ihr Eingreifen und ihre Ablenkung seine Beschimpfungen fortgesetzt hätte und es in körperlicher Gewalt hätte eskalieren können“, so der Vater gegenüber „The Independent“. Er sei der Frau, die in der Bahn ihr Kopftuch trug, „außerordentlich dankbar“.

„Ich hatte das Gefühl, dass es einfach außer Kontrolle gerät“

Shuweikh sagte in einem Interview mit BBC, dass sie nicht zögern würde, noch einmal so zu handeln. Doch sie hätte sich gewünscht, dass mehr Leute ihrem Beispiel gefolgt wären. „Wenn das alle getan hätten, wäre es meiner Meinung nach nicht so eskaliert“, so Shuweikh in dem Gespräch. Als Mutter von zwei Kindern wisse sie, wie es ist, in solch einer Situation zu sein. „Und ich würde wollen, dass mir jemand hilft, wenn ich in dieser Situation wäre.“

Obwohl der Mann immer aggressiver wurde, konnte sie nicht einfach wegschauen, wie es viele andere Fahrgäste taten. „Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass es meine Pflicht als Mutter, als praktizierende Muslimin, als Bürgerin dieses Landes ist, etwas zu sagen“, so Shuweikh. Und weiter: „Ich hatte das Gefühl, dass es einfach außer Kontrolle gerät. Es wurde wirklich zu viel.“

In den sozialen Medien wird Shuweikh als Heldin gefeiert. Mehr als fünf Millionen Mal wurde das Video, das Pendler Chris Atkins bei Twitter veröffentlichte, inzwischen angesehen. Die Frau wird für ihren Mut gefeiert. „Die Reaktionen in den sozialen Medien waren herzerwärmend“, so Shuweikh zur BBC.

Der Angreifer wurde von der Polizei wegen Verdachts einer schweren rassistischen Ordnungswidrigkeit festgenommen.

RND/mat