Anschlag auf Istanbuler Club: IS-Mitglied zu lebenslanger Haft verurteilt

Anzeige

Anzeige

Istanbul. Ein IS-Extremist ist wegen des Angriffs auf einen Nachtclub in Istanbul in der Neujahrsnacht des Jahres 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Istanbuler Gericht verurteilte Albulkadir Masharipov aus Usbekistan am Montag zu einer 40-fach lebenslangen Gefängnisstrafe. Bei dem Angriff in den ersten Stunden des Jahres waren 39 Menschen getötet und 79 verletzt worden.

Ein Angreifer war mit Schüssen in den Club Reina eingedrungen, wo Hunderte Silvester feierten. Manche sprangen ins Meer, um ihm zu entkommen. Die meisten Toten waren Ausländer. Der Täter konnte fliehen. Die Terrorgruppe Islamischer Staat reklamierte das Massaker später für sich.

Masharipov war unter anderem der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, des Mordes und des versuchten Umsturzes der verfassungsgemäßen Ordnung angeklagt worden.