Anschaffung wiederholt verschoben: Polizei trug keine Body-Cams bei Schüssen auf Schwarzen in Kenosha

Iowa City. Es war ein Nachbar, der mit seiner Handykamera die jüngsten Polizeischüsse auf den Schwarzen Jacob Blake im US-Staat Wisconsin filmte - das erste Video lieferte, was die Öffentlichkeit nach dem Vorfall am Sonntag in der Stadt Kenosha bisher zu sehen bekam. Aber diese Aufnahmen zeigten nicht, was vor oder auch nach den Schüssen passierte. Dafür hätten vielleicht Körperkameras der Polizisten am Ort des Geschehens sorgen und damit einen besseren Einblick in den Ablauf der Ereignisse in jenen tragischen Minuten geben können.

Aber die Beamten trugen keine Body-Cams: Die Anschaffung war über Jahre hinweg wiederholt verschoben worden, mit dem Hinweis auf fehlende Regulierungen und auf die Kosten. Zwar haben Polizisten in Kenosha Kameras in ihren Streifenwagen, aber ob und inwieweit sie die entscheidenden Szenen auffingen, wurde zunächst nicht bekannt.

Blake nach Angaben des Vaters derzeit von der Hüfte abwärts gelähmt

Das mutmaßliche neue Beispiel exzessiver Polizeigewalt gegen einen Schwarzen hat nicht nur Unruhen in der 100-000-Einwohner-Stadt und Empörung weit darüber hinaus ausgelöst. Kenosha steht nun auch im Brennpunkt, weil seine Polizeiabteilung mit der Ausrüstung ihrer etwa 200 Beamten hinter anderen Abteilungen vergleichbarer Größe im Land hinterherhinkt.

Die Polizisten waren nach offiziellen Angaben am Sonntag einem Notruf wegen eines häuslichen Streits nachgegangen. Das Video zeigt, wie der 29-jährige Blake den Beamten an seinem Geländewagen den Rücken kehrt, die Tür an der Fahrerseite öffnet und sich nach vorn lehnt, anscheinend, um in das Fahrzeug zu steigen. Dann fallen Schüsse. Blake ist nach Angaben seines Vaters derzeit von der Hüfte abwärts gelähmt.

Video USA: Unruhen nach Schüssen auf Afroamerikaner Jacob Blake 1:31 min Demonstranten zündeten Fahrzeuge an und warfen Molotowcocktails und Ziegelsteine. Die Behörden ließen öffentliche Gebäude in der Stadt schließen. © Reuters

"Das ist eine Tragödie. Aber zumindest etwas Gutes könnte daraus entstehen, wenn das endlich dazu führt, dass Kenosha sagt: "Wir müssen diese Polizisten sofort mit Köperkameras ausstatten"", meint Kevin Mathewson, ein ehemaliger Stadtrat, der während seiner fünfjährigen Amtszeit beharrlich für eine Anschaffung gekämpft hat. Nach seinen Angaben hat er sie als Werkzeug betrachtet, nach einer Serie besorgniserregender Fälle von Gewaltanwendung und anderen Fehlverhaltens schlechte Beamte aus der Polizeiabteilung zu entfernen.

Body-Cams wurden US-weit besonders populär, nachdem der 18-jährige Schwarze Michael Brown 2014 in Ferguson im Staat Missouri durch Polizeikugeln getötet worden war. Mathewson beantragte nach eigenen Angaben Anfang 2017, im städtischen Haushalt Mittel für die unverzügliche Anschaffung der Körperkameras bereitzustellen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die meisten US-Polizeiabteilungen mittlerer Größe - jeweils 100 bis 250 Beamte - schon längst Body-Cams zugelegt: Bereits 2016 waren es laut einer Studie des Washingtoner Justizministeriums 56 Prozent, und inzwischen dürfte sich der Einsatz der Kameras trotz Finanzierungsproblemen noch deutlich ausgeweitet haben.

Bodycam-Anschaffung auf 2022 verschoben - wegen der Kosten

In Kenosha scheiterte Mathewson jedoch mit seiner Initiative: Der Stadtrat sprach sich zwar im März 2017 für eine Anschaffung aus, aber erst einmal müsse der Staat klare Regeln für die Benutzung schaffen, hieß es in einer Resolution. Das geschah schließlich im vergangenen Februar, aber die Stadt verschob die Anschaffung trotzdem erneut, auf 2022 - diesmal wegen der Kosten.

Zwar gibt Washington den Polizeiabteilungen Geld für den Kauf der Ausrüstung, aber für die Speicherung der Videos - zumeist mindestens vier Monate - müssen sie selbst aufkommen. Kenosha würde das jährlich umgerechnet etwa 123 000 Euro kosten. So etwas ist kein Pappenstiel für diese Stadt und auch andere Kommunen. Viele leiden wegen der Corona-Pandemie an Finanzknappheit, und eine Serie von aufsehenerregenden Fällen exzessiver Gewaltanwendung hat vermehrte Rufen nach Kürzungen der Mittel für die Polizei ausgelöst.

"Aber auf der anderen Seite fordern Leute Body-Cams", sagt Steven Casstevens, Präsident der Internationalen Vereinigung von Polizeichefs. "Aber du kannst nicht beides haben."

Casstevens hält die Kameras für nützlich, aber meint auch, dass sie sich nicht als jene entscheidende Reform entpuppt haben, die sich viele von ihnen versprachen. Ein Grund dafür sei, dass manche Beamte sie bei Vorfällen von Leben und Tod schlicht nicht einschalteten. Auch legt eine wachsende Zahl von Studien nahe, dass die Kameras nichts daran änderten, wie häufig Polizisten Gewalt anwenden.

Bei Beamten in Milwaukee in Wisconsin etwa sei das anfangs - kurz nach ihrer Ausstattung mit Body-Cams - etwas seltener vorgekommen, aber dann habe es sich wieder auf dem üblichen Stand eingependelt, sagt Daniel Lawrence, ein Forscher am Urban Institute in Washington. Es gebe zwar deutlich weniger Beschwerden gegen Polizisten, aber es sei unklar, worauf das zurückzuführen sei - auf verbesserten Umgang miteinander, Furcht von Bürgern, falsche Behauptungen zu machen, oder auf beides.