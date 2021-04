Deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin wieder festgenommen - Abschiebung droht

Anzeige

Anzeige

New York. Die als falsche Erbin verurteilte Deutsche Anna Sorokin ist vor ihrer geplanten Abschiebung in den USA festgenommen worden. Die 30-Jährige sei am 25. März in den Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde ICE genommen worden, teilte Behördensprecher Marcus Johnson der Nachrichtenagentur AP mit. Sorokin befand sich im Bergen County Jail im US-Staat New Jersey. Sie sollte an ihr Heimatland abgeschoben werden.

Dass das noch nicht passiert ist, könnte bedeuten, dass Sorokin versucht, ihre Abschiebung zu verhindern. Sie war im Februar aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem sie mehr als drei Jahre wegen Betrugs in Haft gewesen war. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, Dokumente gefälscht zu haben und Finanzeinrichtungen und Prominente in New York irrtümlicherweise glauben gelassen zu haben, dass sie eine wohlhabende Frau sei. Sorokin hatte sich unter dem Namen Anna Delvey in die High Society von Manhattan gedrängt. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, insgesamt rund 275.000 Dollar gestohlen zu haben.

Der Prozess gegen Sorokin hatte international für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Interview der BBC legte Sorokin vor kurzem nahe, dass sich ihr Betrug ausgezahlt habe. Sie schreibe an einem Buch und habe mehrere andere Projekte.