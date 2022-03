Abschiebung von Anna Sorokin nach Deutschland in letzter Minute gescheitert

Anzeige

New York. Die für Dienstag geplante Abschiebung der deutschen Hochstaplerin Anna Sorokin aus den USA soll geplatzt sein. Das berichten mehrere Medien. Ursprünglich sollte die 31-Jährige, begleitet von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE, am Morgen in Frankfurt am Main in einem Linienflugzeug landen. Die Maschine sei am Vortag gegen 21 Uhr (Ortszeit) in New York gestartet. Sorokin soll sich jedoch nicht an Bord befunden haben, berichtet der „Spiegel“.

Kurz vor der Fahrt zum Flughafen hätten die Anwälte der in Eschweiler geborenen Sorokin dem Bericht zufolge die Abschiebung noch verhindern können. Offenbar sei eine Frist für die endgültige Entscheidung noch nicht abgelaufen. Die Einwanderungsbehörde teilte dem „Spiegel“ zufolge mit, dass Sorokin sich zudem geweigert haben, die Haftanstalt zu verlassen. Die Behörden wollen nun einen neuen Abschiebetermin finden.

Sorokin will in den USA bleiben

Sorokin wehrt sich bereits länger gegen die Abschiebung und möchte in den USA bleiben. In Deutschland droht Sorokin keine strafrechtliche Verfolgung, da nichts gegen sie vorliegt. Durch die Netflix-Serie „Inventing Anna“ wurde der Fall weltberühmt. Zudem versucht sie, ihre Betrugsgeschichte weiter zu vermarkten, etwa durch Podcasts und Interviews - auch Gerüchte um einen Buchdeal gibt es.

Schuldig in acht Anklagepunkten

2019 war Sorokin von den Geschworenen des New York City Criminal Court wegen schweren Diebstahls, versuchten schweren Diebstahls und Diebstahl von Dienstleistungen in acht Anklagepunkten für schuldig befunden worden - die Gesamtsumme des Betrugs belief sich auf 275.000 Dollar. Zu diesem Zeitpunkt saß die junge Frau bereits anderthalb Jahre in Untersuchungshaft. Das Urteil sah vier bis zwölf Jahre Haft, eine Geldstrafe von 24.000 Dollar und Entschädigungszahlungen an ihre Opfer vor.

Bis Februar 2021 saß Sorokin ihre Strafe in verschiedenen US-Haftanstalten ab, wurde dann auf Bewährung entlassen. Weil ihr Visum abgelaufen war, wurde Sorokin am 25. März von der amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde erneut in Gewahrsam genommen. Gegen diese Behörde klagt Sorokin derzeit, wie unter anderem der britische „Guardian“ berichtet. Sie behauptet, an Covid erkrankt zu sein, nachdem ihre Anträge auf eine Booster-Impfung von der ICE abgelehnt worden seien. Sorokin sei laut der Klage im Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie habe Symptome wie „Fieber, andauernden Husten, Übelkeit, Migräne und Körperschmerzen“ gezeigt.