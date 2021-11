Vater und zweijährige Tochter sterben bei Gasexplosion in Ankara

Anzeige

Istanbul. Ein Vater und seine zwei Jahre alte Tochter sind in der türkischen Hauptstadt Ankara infolge einer Gasexplosion in einem Wohnhaus getötet worden. Grund für die Explosion sei ersten Erkenntnissen zufolge ein Gasleck gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht zu Freitag. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Durch die Detonation stürzte ein Teil des Gebäudes ein, wie auf Bildern zu sehen war. Einsatzkräfte suchten unter anderem mit Hunden nach Verschütteten.

Unter den Verletzten sei auch die schwangere Frau des Getöteten, twitterte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Sie würde im Krankenhaus behandelt, ebenso ihr fünf Jahre alter Sohn.

Die genauen Ursachen für die Explosion würden ermittelt, schrieb Anadolu. Der im Text zitierten Staatsanwaltschaft zufolge ereignete sich die Explosion am Donnerstagabend um 23.10 Uhr Ortszeit.