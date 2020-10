Angst vor Pubsterben wegen Corona: Dreht England die Zapfhähne wieder zu?

Anzeige

London. Das Ende der vorläufigen Durststrecke ist erst drei Monate her, doch Pubs und Restaurants in England könnten angesichts stark steigender Infektionszahlen nächste Woche schon wieder schließen müssen – und damit Schottlands Vorbild folgen. Im Großteil der nördlichen Provinz, darunter in Glasgow und Edinburgh, gilt seit Freitag eine 16-tägige Zwangspause für das Gastronomiegewerbe. In weniger dicht besiedelten Gebieten dürfen die Gasthäuser Alkohol nur im Außenbereich ausschenken.

Die Maßnahmen seien als “kurze, scharfe Aktion” gedacht, begründete die Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon. Zwar wurden bereits vor wenigen Wochen die Restriktionen für das ganze Land verschärft. So gilt etwa eine strengere Maskenpflicht, zudem müssen Pubs, Bars und Restaurants um 22 Uhr schließen und laut der “Rule of Six” dürfen sich nur maximal sechs Menschen treffen. Doch vor allem in Norden Englands wie in Newcastle, Manchester und Liverpool stieg die Zahl der Infektionen zuletzt stark an – trotz der im Vergleich zu London strengeren Maßnahmen, die etwa im Großraum Manchester bereits seit zwei Monaten gelten.

Das Chaos ist auch dem System geschuldet. Während Wales, Schottland und Nordirland eigene, dezentrale Landesregierungen haben und über lokale Einschränkungen selbst entscheiden können, füllt Boris Johnson eine Doppelrolle aus. Er regiert als Premierminister das gesamte Königreich, ist aber auch englischer Landeschef, weil der Teil keine separate Landesregierung hat. Und Johnson steht massiv unter Druck, auch in der eigenen konservativen Partei. Ein Minister klagte, die Situation gerate “außer Kontrolle”.

17.540 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Seit Wochen steigt die Zahl der Infektionen im Königreich. 17.540 neue Fälle wurden am Donnerstag für die vergangenen 24 Stunden gemeldet, diese Woche starben rund 70 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen pro Tag. Schätzungen der Nationalen Statistikbehörde ONS zufolge ist im Königreich derzeit einer von 240 Menschen mit dem Virus infiziert. Der Trend sei “klar und sehr besorgniserregend”, hieß es vonseiten der Gesundheitsbehörde Public Health England. Nicht nur, dass offenbar erneut Kontaktbeschränkungen zwischen verschiedenen Haushalten angedacht sind. Besitzer von Pubs, Restaurants und Cafés im Norden Englands und in den Midlands befürchten, dass auch sie nächste Woche ihre Zapfhähne wieder abdrehen und schließen müssen.

Video RKI meldet mehr als 4000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland 2:15 min Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich angesichts der steigenden Corona-Neuinfektion besorgt gezeigt. © Reuters

Die Angst ist groß vor weiteren Umsatzverlusten, Pleiten und Massenentlassungen im Gastgewerbe. Gerade erst hat die Kette Greene King angekündigt, 79 Pubs schließen und bis zu 800 Stellen streichen zu wollen. Mit der Unsicherheit wächst die Sorge um eine schnelle Erholung der drastisch eingebrochenen Wirtschaft. Gleichzeitig verzeichnet das Land mit bislang mehr als 42.500 Toten so viele Corona-Sterbefälle wie kein anderer Staat in Europa. Der Kurs der Regierung gilt als Gratwanderung.

“Todesurteil” für viele Unternehmen

Die Scottish Hospitality Group, ein Zusammenschluss einiger der landesweit bekanntesten Kneipen und Restaurants, beschuldigte die Erste Ministerin Sturgeon derweil, für viele Unternehmen “gewissermaßen das Todesurteil zu unterzeichnen”. Die Wirtschaftskammer in Edinburgh bezeichnete die Maßnahmen als “Sargnagel” für zahlreiche Betriebe in der Gastwirtschaft. Gleichwohl prangern Kritiker die bisherigen Restriktionen als uneinheitlich und die Kommunikation aus der Downing Street als verwirrend an. Der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, warf der Regierung vor, den Norden Englands “mit Geringschätzung” zu behandeln, da lokale Entscheidungsträger nicht in die Pläne eines möglichen neuen Lockdowns in bestimmten Gegenden einbezogen würden.

Warum aber explodieren die Zahlen im Norden, nicht aber in London? Experten machen zum einen die Tatsache dafür verantwortlich, dass die nördliche Region ärmer ist als der Süden. Zum anderen könnten im Vergleich zur Hauptstadt prozentual weniger Jobs aus dem Homeoffice erledigt werden. Hinzu kommt, dass mehr Familien in Mehr-Generationen-Haushalten leben, darunter viele mit asiatischem Migrationshintergrund. Zudem gab es mehrere lokale Hotspots an Universitäten, von denen viele im Norden liegen.