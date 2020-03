Angeklagter gesteht Geiselnahme in Lübecker Gefängnis

Anzeige

Lübeck. Mit einem Geständnis hat am Dienstag der Prozess um eine Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck begonnen. Er habe am 17. Juni 2019 eine Anstaltspsychologin in seine Gewalt gebracht, um die Abschiebung in sein Heimatland Rumänien zu erzwingen, sagte der heute 37 Jahre alte Angeklagte zu Beginn der Verhandlung in der Hansestadt.

Der Mann verbüßte in Lübeck eine langjährige Haftstrafe wegen einer schweren Sexualstraftat. Der als gefährlich geltende Angeklagte, der unmittelbar nach der Geiselnahme in eine JVA nach Hamburg verlegt worden war, wurde am Dienstag in Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt.

RND/dpa