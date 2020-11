Angeklagte im Mordfall Greta streitet Taten ab und berichtet von Missbrauch in Jugend

Anzeige

Anzeige

Mönchengladbach. Für den zweiten Verhandlungstag im Mordfall Greta vor dem Landgericht Mönchengladbach hatten die Anwälte der angeklagten Erzieherin Sandra M. (25) eine Einlassung zu den Vorwürfen angekündigt. Diese fiel jedoch am Donnerstag extrem kurz aus: Felix Menke, der Anwalt der Angeklagten, teilte mit: „Die Mandantin bestreitet die Vorwürfe insgesamt.“

Nach der Sichtung eines neuen Gutachtens könnte diese Einlassung an einem der kommenden Verhandlungstage noch ergänzt werden. Die Anwältin der Nebenklägerin, Gretas Mutter, zeigte sich enttäuscht über das Statement.

Angeklagte berichtet von Missbrauch

Zuvor hatte die Angeklage über ihre Person gesprochen und überraschend davon berichtet, dass sie im Alter von 15 Jahren von ihrem angeheirateten Onkel missbraucht worden sei. Sie habe erst drei Jahre nach der angeblichen Tat mit ihren Eltern darüber geredet und nie Anzeige erstattet.

Anzeige

Ob der von ihr angegebene Missbrauch Auswirkung auf den Verlauf der Verhandlung haben könnte, konnte Staatsanwalt Stefan Lingens noch nicht sagen - dazu müsse auch das Gutachten einer Psychologin abgewartet werden.

Der 25 Jahre alten Deutschen wird zur Last gelegt, im April in ihrer Kita in Viersen am Niederrhein während des Mittagsschlafs den Brustkorb von Greta so fest zusammengedrückt zu haben, dass das Mädchen später im Krankenhaus starb. Sie ist deshalb vor dem Landgericht Mönchengladbach wegen Mordes angeklagt.