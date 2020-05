Angehörige trauern um George Floyd: “Er war ein großartiger Kerl”

Anzeige

Anzeige

Minneapolis. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd erschüttert die Welt. Während zum Fall immer mehr Details bekannt werden und Demonstrationen in gewaltsame Ausschreitungen münden, versuchen Floyds Angehörige den tragischen Verlust zu verarbeiten.

“Meine Tochter musste im Fernsehen mit ansehen, wie ihr Vater getötet wurde”, sagte Rose Hudson dem US-Sender ABC. Hudson hat mit dem verstorbenen Floyd eine gemeinsame Tochter, die inzwischen selbst Mutter ist.

“Ich werde sie (Anmerkung der Redaktion: die Enkeltochter) wissen lassen, was für ein großartiger Kerl er war“, sagt Hudson vor den Fernsehkameras. “Er war ein guter Vater für seine Mädchen. Ich habe nur Erinnerungen, das ist alles, was ich ihr geben kann, Erinnerungen an ihren Großvater.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Polizist wegen Mordes angeklagt

Anzeige

Der 46-jährige George Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Staat Minnesota gestorben. Einer der vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurde am Freitag des Mordes angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte.

Floyd hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor, wie in einem Video festgehalten wurde. Er wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.