Andrea Kathrin Loewig: TV-Star aus „In aller Freundschaft“ heiratet in Leipzig

TV-Star Andrea Kathrin Loewig hat am Samstag in Leipzig ihren langjährigen Lebenspartner Andreas Thiele geheiratet. Das Paar gab sich in der Leipziger Thomaskirche das Jawort. Fans und Auto­gramm­jäger, die auf einen Blick auf das Brautpaar hofften, wurden allerdings enttäuscht. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet, schlüpfte das Paar durch einen Hinter­eingang in die Kirche.

Die Eingänge seien von Securityleuten bewacht gewesen, hieß es. Hintergrund: Wie die Zeitung berichtet, soll Loewig sämtliche Fotos exklusiv an eine Illustrierte verkauft haben. Am Rande der Hochzeit sei es deswegen auch zu einem Eklat gekommen. Ein Hamburger Fotograf habe die Polizei gerufen, weil er sich vom Sicherheitspersonal körperlich bedrängt fühlte.