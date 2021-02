Andrang auf Hotel: Betreiberin schickt Spaziergänger zum WC des Bürgermeisters

Anzeige

Anzeige

Neumünster. Ein See-Rundweg in Mühbrook bei Neumünster erfreut sich während des Lockdowns großer Beliebtheit. Bei fehlenden öffentlichen Toiletten kann sich die 8,5 Kilometer lange Strecke aber ganz schön ziehen. In der Hoffnung auf Erleichterung suchen viele Spaziergänger das aktuell eigentlich geschlossene Hotel Seeblick auf.

Der Andrang mit über 500 Toilettengängern allein am Wochenende war so groß, dass Chefin Tanja Engel sich kurzerhand genötigt sah, die Pforten zu ihrem Hotel zu schließen, wie die „Kieler Nachrichten“ (KN) berichten. Auf einem am Eingang befestigten Zettel verwies sie auf die nächste „öffentliche Toilette“ beim Bürgermeister des kleinen Ortes Mühbrook und nannte dessen Privatadresse - sehr zu dessen Missfallen.

„Eine Völkerwanderung bei gutem Wetter“

Anzeige

Nach dem Klingeln der ersten Spaziergänger marschierte er zum Hotel und nahm den Zettel wieder ab. Einig sind sich die Hotelbetreiberin und der Gemeindechef in dem Punkt, dass die vielen flanierenden Menschen ein Problem darstellen. „Das ist eine Völkerwanderung bei gutem Wetter. Dicht auf dicht, Abstände werden kaum eingehalten“, zitieren die „KN“ den Bürgermeister.

Ab Freitag soll eine Toilette an der Badestelle am Rundweg aufgestellt werden. Zudem bekomme das Hotel in diesem Jahr einen Kostenausgleich.

Auch andernorts sind fehlende öffentliche Toiletten während des Lockdowns ein Ärgernis. So beschwerte sich kürzlich Kabarettist Ottfried Fischer, dass er bei Ausflügen in ganz Bayern kein Klo findet.