Polizist nach Angriff auf Intensivstation: „Ausmaß der Attacke hat erschreckt“

Andernach/Koblenz. Der brutale Angriff auf mehrere Streifenbeamte im Kreis Mayen-Koblenz hat in den Reihen der Polizei für Entsetzen gesorgt. Dort soll am Wochenende ein 29 Jahre alter Mann einem Beamten so heftig gegen den Kopf getreten haben, dass der Polizist mit Frakturen im Gesicht und einem Schädel-Hirn-Trauma zunächst auf die Intensivstation einer Klinik verlegt werden musste. „Das Ausmaß der Attacke vom Wochenende hat viele Kollegen erschreckt“, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Mehrere Beamte waren in der Nacht zum Samstag zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in Andernach gerufen worden. Nach Angaben der Polizei versuchten sie, einen Streit zu schlichten. Dabei sei die Situation eskaliert. Die Polizei habe einen Taser eingesetzt.

Einsatzkräfte nahmen auch zweiten Tatverdächtigen fest

Als ein Beamter eine Person am Boden fixieren wollte, habe ein Mann dem Polizisten so heftig gegen den Kopf getreten, dass er dabei seinen Schuh verloren und den Beamten schwer verletzt habe. Der Deutsche soll nach dem Tritt zu einem weiteren Polizisten gelaufen sein und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser einen Nasenbeinbruch und eine Risswunde hinterm Ohr erlitt, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Der Angreifer habe zunächst fliehen können, sei aber später ohne Gegenwehr festgenommen worden. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Außerdem hätten die Einsatzkräfte einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Eine Polizistin erlitt bei der Rangelei Schürfwunden.