„And just like that“: Serienschöpfer erklärt Tod von Hauptfigur

Es war der Aufreger der ersten Folge der „Sex and the City“-Fortsetzung „And just like that“: Mr. Big, der Ehemann von Protagonistin Carrie, stirbt nach einer Runde auf seinem Heimtrainer unter der Dusche an einem Herzinfarkt.

Für Serienschöpfer Michael Patrick King war das absolut notwendig. In einem Interview mit „Entertainment Weekly“ hat er nun seine Beweggründe für die von vielen Fans mit Entsetzen aufgenommene Wendung der Handlung erklärt. Nachdem Carrie über mehrere Staffeln hinweg versucht hatte, Mr. Big für sich zu gewinnen, hatte sie es am Ende von „Sex and the City“ endlich geschafft. Und das Happy End hielt eine ganze Weile, wie die erste Folge von „And just like that“ auch zeigte. Bis zu der verhängnisvollen Trainingseinheit.

Neuer narrativer Impuls war nötig

Er habe diesen starken narrativen Impuls gebraucht, um die Geschichte weitererzählen zu können, sagte King in dem Interview. „Ich wäre nicht zurückgekommen und hätte es nicht riskiert, diese Figuren zurückzubringen, wenn ich nicht eine starke und mutige Erzählidee gehabt hätte.“

Es ginge ihm darum, der bekannten Frage nachzugehen, ob es besser sei geliebt und verloren oder nie geliebt zu haben – und das scheint eben kaum möglich zu sein, wenn Carrie und Mr. Big einfach glücklich zusammen geblieben wären. Außerdem habe er sich mit der Entscheidung wohl gefühlt, weil es die DNA der ursprünglichen Serie aufgreife, so King: „Die Leute vergessen, dass Carrie und Big nie zusammen waren in der Serie. Außer ganz kurz – für ein oder zwei Minuten. Und jetzt sind sie auch nicht zusammen. Es sind nur andere Umstände. Es ist endgültiger“, sagt er der „Entertainment Weekly“.

So könne er nun auch zeigen, dass die wichtigste und herausforderndste Liebesbeziehung die zu sich selbst ist. „Wir versuchen mit dieser Serie die These und Theorie zu beweisen, dass man sich selbst genug sein kann“, so King weiter.