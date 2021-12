„And Just Like That“: Chris Noth wollte seine Figur Mr. Big retten

Anzeige

Mr. Big ist tot. Dass der jahrelange Schwarm von Hauptfigur Carrie Bradshaw, mit dem sie nach so einigen Irrungen und Wirrungen am Ende doch noch zusammengekommen ist, bereits in der ersten Folge der „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That“ an einem Herzinfarkt stirbt, hat in der Fangemeinde für mindestens gemischte Gefühle gesorgt. Nun hat sich Mr.-Big-Darsteller Chris Noth (67) in einem Interview in der amerikanischen Unterhaltungssendung „Access Hollywood“ das erste Mal selbst zu seiner Rolle in dem Spin-off und seinem frühen Serientod geäußert.

Demnach habe Serienschöpfer Michael Patrick King bereits im ersten „Sex and the City“-Film versucht, Mr. Big zu töten. „Damals habe ich gesagt, Michael, ich möchte das nicht tun. Ich möchte nicht sterben. Daran war ich nicht interessiert“, sagt Noth in dem Interview.

Darsteller vermisst nach Serientod die Kameradschaft am Set

Im Hinblick auf die neue Serie hat sich seine Meinung dann aber geändert: „Zuerst dachte ich, vielleicht adoptieren die beiden ein Baby. Aber nein, es ist nicht ‚Sex and the City‘, es ist ‚And Just Like That‘ – und da muss Mr. Big gehen.“ Da es eine gut zehnjährige Pause seit dem letzten Zusammenkommen beim zweiten „Sex and the City“-Film gegeben habe, sei er nun bereit gewesen, Mr. Big sterben zu lassen. „Aber was ich vermisse, ist die Kameradschaft“, fügt der Schauspieler an, der damit nun nicht mehr zur Besetzung gehört.

Aber so ganz verschwunden ist Mr. Big ja vielleicht doch nicht. Zumindest im neuen Werbespot des Heimtrainerherstellers Peloton erfreut er sich bester (Herz-)Gesundheit – und scheint weiter Freude am Training zu haben.

Der Spot kann als Reaktion auf deutlich sinkende Aktienkurse des US-amerikanischen Unternehmens gesehen werden, nachdem Mr. Big in der Serie direkt nach einer Runde auf einem Heimtrainer des Herstellers gestorben war.