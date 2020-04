An seinem 30. Geburtstag: Mann mit Downsyndrom stirbt an Coronavirus

Anzeige

Nur wenige Stunden zuvor hatten ihm noch Freunde und Familienmitglieder per Videoanruf zum 30. Geburtstag gratuliert: Ein Mann mit Downsyndrom aus dem US-Bundesstaat New Jersey ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Medienberichten zufolge war nur wenige Tage zuvor seine 55 Jahre alte Mutter nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Thomas Martins Reitz aus Kearny in New Jersey starb in einem Krankenhaus. Dort hatte er wegen der Sicherheitsvorkehrungen aufgrund des Coronavirus keinen Besuch empfangen dürfen. Dies war auch der Grund, warum ihm seine Freunde und Familienangehörigen nicht persönlich, sondern via Videoanruf zum Geburtstag gratulierten.

RND/liz