„Gaffen tötet“: QR-Code an Rettungswagen soll Gaffende abschrecken

„Gaffen tötet“ - diese Botschaft soll auf den Smartphones von Schaulustigen erscheinen, wenn sie Unfalleinsätze der Johanniter fotografieren wollen. Möglich wird das durch einen technischen Trick: QR-Codes an den Rettungsfahrzeugen oder an der Ausrüstung der Retter lösen auf den Smartphones von fotografierenden Gaffenden den Warnhinweis aus.

Die Idee einer Werbeagentur, die den Schaulustigen ihre Tat unmittelbar bewusst machen soll, wird von den Johannitern in einem Pilotprojekt getestet, wie die Johanniter-Unfall-Hilfe bereits im April 2021 in Berlin ankündigte.

Ab sofort stoppen die Johanniter in Wismar so den täglichen Voyeurismus, wie die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) berichtet. Pünktlich zum Europäischen Tag des Notrufs 112 (11. Februar) zeigen sich die Rettungswagen der Johanniter in Wismar im neuen Design mit auffälligem QR-Code. Weitere Johanniter-Rettungswachen in Mecklenburg-Vorpommern werden demnach folgen. Das Pilot-Projekt läuft ein Jahr bundesweit an 22 Standorten.

„Gaffer sind ein Riesenproblem“

„Gaffer sind ein Riesenproblem in allen Rettungsdiensten. Daher nutzen wir den Europäischen Tag des Notrufs 112, um unser Projekt in Wismar vorzustellen. Wir sind sicher, dass diese Aktion eine hohe Aufmerksamkeit bekommen und Nachahmer in der gesamten Branche finden wird“, sagte Dominic Fricke vom JUH-Regionalvorstand in MV der OZ.

Harte Strafen fürs Gaffen

Immer wieder käme es vor, dass die Arbeit der Rettungskräfte durch Schaulustige behindert werde, heißt es weiter. Verschärft werde das Problem demnach durch die Verbreitung von Smartphones und durch die sozialen Medien. „Das muss sich ändern, denn oft entscheiden schon wenige Minuten über Leben oder Tod“, sagte Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Fotos von Unfalltoten oder Verletzten bei Verkehrsunfällen können in Deutschland hart bestraft werden. Das Gesetz droht mit Geldbußen oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren.