Amok-Alarm: Polizeieinsatz an Schule in Köln

Köln. Nach einem Hinweis auf einen möglicherweise bewaffneten Mann läuft ein größerer Polizeieinsatz an einer Kölner Gesamtschule. Gegen 9.30 Uhr habe ein Schüler am Freitagmorgen über den Notruf 110 eine verdächtige Person gemeldet, teilten die Beamten mit. Es sei Amok-Alarm ausgelöst worden. „Wir sperren im Bereich der Heinrich-Böll-Gesamtschule“, hieß es in einem Tweet der Kölner Beamten.

„Wir haben derzeit keine Feststellungen zu einem bewaffneten Täter“, erklärte die Polizei. Die Einsatzkräfte würden nun das Schulgelände durchsuchen.

„Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation“, schrieb die Polizei in dem Tweet weiter und ergänzte: „Wir sind mit vielen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die besondere Schutzkleidung tragen.“

Die Polizei bittet, den Bereich im Kölner Stadtteil Chorweiler großräumig zu meiden. Eine Anlaufstelle sei an der Nogatstraße eingerichtet worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.