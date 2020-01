Amerikas vielleicht ältester Bankräuber (86) auf der Flucht geschnappt

Anzeige

Anzeige

Greenville. Mit Skimaske und weißen Handschuhen hat ein 86-Jähriger in den USA eine Bank überfallen. Der Mann aus dem Staat South Carolina bedrohte am Montag die Angestellten der Bank of America in Greenville mit einer Waffe und floh anschließend mit seiner Beute, wie die Polizei mitteilte. Er wurde kurz nach dem Überfall festgenommen.

Der Mann bedeutete einem Angestellten der Bank, Geld in eine Tasche zu packen und gab der Polizei zufolge in der Bank einen Schuss ab. Anschließend floh er in einem Lastwagen. Dabei feuerte er auch einmal in das Fenster des Fahrers eines anderen Autos. Verletzt wurde niemand.

Über einen Kilometer von der Bank entfernt festgenommen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Er wurde etwas über einen Kilometer von der Bank entfernt festgenommen. Wie viel Geld er erbeutet hatte, teilte die Polizei nicht mit. Dem Mann wird der Banküberfall, Besitz einer Waffe während eines Gewaltverbrechens, versuchter Mord und die Entladung einer Schusswaffe vorgeworfen. Die Kaution wurde auf 40 000 Dollar festgelegt.

Anzeige

RND/AP