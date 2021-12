„Fahren Sie weiter“: Amazon-Fahrerin sollte Pakete trotz Tornado-Warnung ausliefern

Anzeige

Anzeige

Nach der Tornadokatstrophe in den USA ist auch der Online-Versandhändler Amazon massiv in die Kritik geraten. In einem Verteilzentrum des Konzerns in Edwardsville im US-Staat Illinois war am Freitag vor einer Woche das Dach eingestürzt, sechs Menschen starben, 45 wurden aus den Trümmern gerettet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichteten im Anschluss in US-Medien davon, dass Warnungen vor dem Unwetter nicht ernst genommen und keine Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten getroffen worden seien.

Dass die Gefahren durch den Tornado womöglich wissentlich ignoriert worden waren, zeigen auch Textnachrichten zwischen einer Amazon-Fahrerin und ihrem Vorgesetzen, die das Wirtschaftsportal „Bloomberg“ veröffentlichte. Der Fahrerin wurden demnach sogar mit dem Verlust ihrer Arbeitsstelle gedroht, sollte sie nicht weiter Pakete ausliefern.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

„Das Radio geht immer wieder aus“, schrieb die Frau demzufolge am 10. Dezember um 19.08 Uhr (Ortszeit) an ihren Vorgesetzten. Der antwortete: „Okay. Fahren Sie einfach weiter. Wir können Leute nicht wegen einer Warnung zurückrufen, solange Amazon uns das nicht vorgibt.“

„Wir müssen auf Anweisungen von Amazon warten“

Eine gute halbe Stunde später schrieb die Frau, die sich den Angaben zufolge rund 50 Kilometer von dem Verteilzentrum in Edwardsville befand: „Der Tornado-Alarm geht hier los.“ Das Versandzentrum antwortete: „Fahren Sie erstmal weiter. Wir müssen auf Anweisungen von Amazon warten.“ Man werde sie wissen lassen, falls sich die Situation ändere und sei im Gespräch mit Amazon.

Die Fahrerin schlug dann vor, zu ihrer eigenen Sicherheit zurück zu kommen. „Hier weiter zu machen, könnte das Auto in einen Sarg verwandeln. Ich habe noch eine Stunde Auslieferzeit vor mir. Und wenn ich auf das Radar gucke, ist die schlimmste Phase des Sturms in 30 Minuten direkt über mir.“ Der Vorgesetzte antwortete: „Es ist Ihre Entscheidung, wenn Sie zurückkommen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es nicht als Maßnahme zu Ihrer eigenen Sicherheit angesehen wird. [...] Wenn Sie sich entscheiden, mit Ihren Paketen zurückzukommen, wird dies als Ablehnung Ihrer Route gewertet, was letztendlich dazu führen wird, dass Sie morgen früh keinen Job mehr haben.“ Kurz darauf änderte sich allerdings der Tonschlag der Nachrichten aus dem Verteilzentrum: In der Lagerhalle sei gerade die Tür heraus gerissen worden: „Sie müssen sich in Sicherheit bringen.“

Anzeige

US-Behörde untersucht Todesfälle in Amazon-Lager

Eine Amazon-Sprecherin sagte „Bloomberg“: „Dies war eine sich entwickelnde Situation in einem weiten geografischen Gebiet, und leider hat sich der Disponent des Lieferservicepartners nicht an die Standardsicherheitspraxis gehalten.“ Der Vorgesetzte hätte die Fahrerin sofort anweisen sollen, Schutz zu suchen, als Tornadosirenen ertönten. „Während dieses Textaustauschs stellte das örtliche Amazon-Team sicher, dass jeder Lieferservicepartner seine Fahrer angewiesen hatte, vor Ort Schutz zu suchen und die Zustellung für den Abend einzustellen.“ Unter keinen Umständen hätte der Vorgesetzte der Fahrerin mit einem Jobverlust drohen dürfen, so die Sprecherin weiter. Amazon werde die Erkenntnisse aus den Textnachrichten nutzen, um die Richtlinien und Anleitungen für Lieferservicepartner und Fahrer zu verbessern.

Anzeige

Die für Arbeitssicherheit zuständige US-Bundesbehörde hat inzwischen angekündigt, sich mit den Todesfällen im Amazon-Verteilzentrum in Edwardsville zu befassen. Eine solche Untersuchung findet routinemäßig statt, wenn Beschäftigte in Ausübung ihrer Tätigkeit sterben.

Tornados hatten am vergangenen Wochenende in mehreren Bundesstatten wie Kentucky, Tennessee, Arkansas oder Illinois eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Allein in Kentucky im Südosten der USA kamen mehr als 70 Menschen ums Leben.