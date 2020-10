Am Tag der US-Wahl: Polizei sperrt Shoppingmeile Rodeo Drive in Beverly Hills

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Die Luxus-Shoppingmeile Rodeo Drive im kalifornischen Beverly Hills wird am Tag der US-Wahl und am Folgetag vorsichtshalber gesperrt. Dies teilte der Polizeichef des Nobelortes, Dominick Rivetti, am Dienstag, eine Woche vor dem Wahltag (am 3. November), in einer Videobotschaft mit.

Seine Behörde werde in „voller Alarmbereitschaft“ sein, sagte Rivetti mit Blick auf mögliche Proteste und Ausschreitungen. Beverly Hills setze auf „proaktives Handeln“, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Rodeo Drive, eine palmengesäumte Shopping-Allee mit vielen Edel-Boutiquen, werde für Autos und Fußgänger zwei Tage lang gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ausschreitungen auch in Beverly Hills

Anzeige

Am Rande von Protesten gegen Polizeigewalt, Brutalität und Ungerechtigkeit gegen Schwarze war es in den letzten Monaten in US-Städten, darunter auch in Beverly Hills, zu Ausschreitungen gekommen.