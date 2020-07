Am Straßenrand gefunden: Frauenleiche erweist sich als Sexpuppe

Anzeige

Voerde. Autofahrer haben der Polizei nahe des Ortes Spellen am Niederrhein eine verpackte Frauenleiche am Straßenrand gemeldet. "Durch die Folie schimmern Gebeine", berichteten die entsetzten Anrufer einer Polizeisprecherin in Wesel zufolge. Mehrere Streifenwagen eilten zum Ort des Schreckens.

Doch die Frau erwies sich bei näherem Hinsehen der Beamten als 50 Kilogramm schwere Sexpuppe aus Latex. "Sie begann schon beim Auspacken zu stöhnen." Die Polizisten stellten die 800 Euro teure Fundsache sicher. Bislang habe sich niemand gemeldet, aber wer seine "Herzensdame" vermisse, könne sie auf der Polizeiwache in Dinslaken abholen, hieß es am Dienstag.