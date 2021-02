Alvaro Soler sammelte erste Erfahrungen in japanischen Karaokebars

Anzeige

Anzeige

Berlin. Popsänger Alvaro Soler (30) hat seine ersten musikalischen Erfahrungen in japanischen Karaokebars gesammelt. „Ich war damals sehr schüchtern. Da kam es mir gelegen, dass die Karaokebars dort keine große Bühne haben, sondern man mit seinen Freunden in kleinen Räumen singt, in die kein anderer reinkommt“, sagte Soler. „Wir haben japanische Lieder gesungen, aber auch englische Klassiker von Oasis oder den Beatles.“

Der in Barcelona geborene Musiker („La Cintura“, „Sofia“) lebte als Jugendlicher in Tokio. Mittlerweile wohnt er in Madrid und Berlin. Bei seinen ersten Auftritten mit seiner Schulband sei er noch sehr nervös gewesen. „Ich hab mich damals noch nicht so wohl auf der Bühne gefühlt, habe ständig auf den Boden oder zu meinen Bandkollegen geschaut.“

Der 30-Jährige ist ab Samstag (20.15 Uhr) als Coach bei der Sat.1-Musikshow „The Voice Kids“ zu sehen. Außerdem sind seine Kollegen Wincent Weiss (28), Stefanie Kloß (36), sowie Smudo (52) und Michi Beck (53) von den Fantastischen Vier dabei.