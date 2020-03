Ältester Coronavirus-Patient: 101-Jähriger erkrankt - eine Woche später wieder gesund

Anzeige

Ein 101-jähriger Chinese ist am Coronavirus erkrankt. Eine Woche später war der Mann wieder gesund, berichtet die Boulevardzeitung “Daily Mail”. Der ehemalige Patient des “Wuhan Third Hospital” wurde demnach am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen.

Laut Pflegepersonal sah der 101-Jährige “sehr energisch” aus, als er das Krankenhaus verließ. “Er sprach oft über seine 92-jährige Frau. Er sagte, er müsse bald wieder gesund werden, damit er nach Hause gehen und sich um sie kümmern könne”, fügte Lia Lai, die Oberschwester, gegenüber der Zeitung hinzu.

Rentner wurde im Februar positiv aufs Coronavirus getestet

Der Rentner wurde demzufolge im Februar, kurz nachdem er seinen 101. Geburtstag gefeiert hatte, positiv auf das Coronavirus getestet, hatte aber nur leichte Symptome. Nach seiner Genesung sei er zwei Wochen lang unter Quarantäne gestellt worden, um beobachtet zu werden.

Bisher war der älteste chinesische Coronavirus-Patient, der sich erholt hat, 98 Jahre alt, wie die “Daily Mail” berichtet. Demnach erholten sich bis Ende Februar in China über 41.600 Menschen von dem Coronavirus. Obwohl China einen starken Rückgang neuer Erkrankungen verzeichnet, erleben andere Länder einen anhaltenden Anstieg.

RND/ros