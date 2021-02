Altenpfleger überfällt Kollegin mit Hammer: Sechs Jahre Haft

Anzeige

Kiel. Nach einer lebensgefährlichen Hammerattacke auf eine Kollegin in einem Pflegeheim in Wahlstedt ist ein Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Kieler Landgericht wertete den Angriff am Freitag als heimtückisch begangenen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Dafür muss der 24-Jährige der Geschädigten zudem 25.000 Euro Schmerzensgeld zahlen, wie der Vorsitzende Richter Jörg Brommann urteilte. Das Schwurgericht verfügte die Unterbringung des an „atypischem Autismus“ erkrankten Mannes in einer forensischen Fachklinik. Der Mann stelle laut Gutachten eine Gefahr für die Allgemeinheit dar.

Mit einem schweren Hammer hatte der Altenpfleger in einem Pflegeheim in Wahlstedt plötzlich hinterrücks auf den Kopf der 21 Jahre alten Kollegin eingeschlagen. Die Frau erlitt ein offenes Schädelhirntrauma, musste intensivmedizinisch behandelt werden und leidet noch immer an den Folgen der Tat.

Täter hatte Gewaltfantasien gegenüber Frauen

Es bestehe „kein Zweifel, dass der Angeklagte in Tötungsabsicht handelte“, sagte der Richter. Der 24-Jährige habe sich vor der Tat in zunehmenden Gewaltfantasien gegenüber Frauen „immer intensiver gerade auch mit der Tötung von ihr befasst“.

Die junge Frau war erst wenige Wochen in dem Heim als Pflegehelferin beschäftigt, um danach ihre Ausbildung zu beginnen. Dass sie überlebte, verdankt sie der Beweisaufnahme zufolge nicht nur ihrer Gegenwehr. Ihre Kolleginnen waren ihr hin zur Hilfe geeilt.

Strafmildernd wirkte sich dem Urteil zufolge vor allem die psychische Erkrankung des Angeklagten aus. Ihr Schweregrad sei „so ausgeprägt, dass es erstaune, dass es nicht schon früher zu so einem Tatgeschehen kam“, sagte Richter Brommann unter Bezug auf den Sachverständigen. Zum Tatzeitpunkt habe der Angeklagte zwar gewusst, dass er etwas Verbotenes tat. Seine Steuerungsfähigkeit sei aber erheblich eingeschränkt gewesen.

Er versteckte den Hammer in seinem Spind

Zu den zunehmenden Gewaltfantasien des Angeklagten gehörte auch, dass er sich im Internet mit schwersten Tötungsverbrechen, Folter- und Vergewaltigungen beschäftigte, stellte das Gericht fest. Den Hammer schaffte er demnach extra für die Tat an und versteckte ihn in seinem Spind. Schon früher war der Mann im Heim mit derben Bemerkungen aufgefallen.

Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwältin. Auch der Verteidiger befürwortete die dauerhafte Unterbringung seines psychisch auffälligen Mandanten in der Forensik. Der Angeklagte war mit gefesselten und an einem Gürtel fixierten Händen in den Saal geführt worden. Ihm gegenüber saß das Opfer, begleitet unter anderem von ihrem Rechtsanwalt. Sie befindet sich in therapeutischer Behandlung und macht eine Ausbildung in Hamburg.