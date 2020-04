“Alte Reeperbahn wird es so nicht mehr geben”: So geht’s dem Hamburger Kiez in der Corona-Krise

Anzeige

Anzeige

Der Hamburger Kiez um die Reeperbahn lebt von seinen Kneipen, Bars, Musikclubs, kleinen Theatern und auch Bordellen. Wo sonst unzählige Menschen unterwegs sind, herrscht wegen der Corona-Krise gespenstische Ruhe. Es ist zurzeit fast alles geschlossen – und das bleibt vermutlich auch noch eine Weile so. Wie gehen Veranstalter, Inhaber und Co. damit um? Und wie wird es auf dem Kiez nach Corona aussehen?

ZUM THEMA Auswirkungen der Corona-Krise: Menschen in Sexarbeit fürchten um Existenz

reeperbahn.de-Betreiber glaubt nicht an ”nach Corona”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

”Leer und tragisch”: Das sind die ersten Worte, mit denen Ekkehart Opitz die Lage zurzeit gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) beschreibt. Er ist der Betreiber der Website reeperbahn.de, die unter anderem Touren durch das Vergnügungsviertel anbietet, und Inhaber des dortigen Erotic Art Museums. Außerdem engagiert er sich in der Interessengemeinschaft St. Pauli. Das Tourenbusiness auf der Reeperbahn sei besonders hart von der Corona-Krise getroffen, erzählt er. ”Da ist die größte Sorge, dass es nie wieder so sein wird wie vorher.” Es herrsche die Angst, dass es ein ”nach Corona” in der Form gar nicht mehr geben werde, sondern nur noch ein ”mit Corona”.

Er sieht bei Bars, Clubs, Tourenanbietern und Co. zwei Lager: Die einen hoffen, dass sie ”nur” durchhalten müssten, dann gehe es irgendwann weiter wie vorher. Die anderen suchen bereits nach neuen Lösungen und Konzepten für die Zukunft, weil sie nicht daran glauben, dass es irgendwann wie vorher weitergehen könne.

Opitz selbst gehört offenbar auch eher zur zweiten Sorte. Seine Prognose: ”Es gibt circa 500 Betriebe auf dem Kiez, rund 150 davon werden nach meinem Gefühl in der bisherigen Form nicht mehr aufmachen.” Auch im Tourengeschäft werde es eine ”Marktbereinigung” geben, wie er es nennt. Genauso glaubt er, dass die rund 50 Kioske auf der Reeperbahn nicht als normale Kioske überleben werden. ”Die werden sich nicht halten, aber vielleicht werden stattdessen Kunstkioske daraus oder ähnliches.” Auch er selbst ist noch unschlüssig, wie es mit seinem kleinen Museum weitergehen wird.

”Wir werden eine komplett neue Reeperbahn erleben”

Anzeige

Opitz ist sich auch sicher, dass nicht nur bei den Inhabern und Betreibern von Clubs, Bars, Museen und Co. umgedacht wird: ”Auch beim Klientel ist ein neues Bewusstsein gereift”, meint er – auch die wollen jetzt, zumindest in Teilen, nicht in einem engen Club zusammen tanzen. ”Wir werden eine komplett neue Reeperbahn erleben”, glaubt der reeperbahn.de-Betreiber. ”Die Alte wird es so nicht mehr geben.”

Dass neue Konzepte und Ideen her müssen, denkt auch Julia Staron aus dem Vereinsvorstand des Sankt Pauli Museums, die bis zum vergangenen Jahr auch einen eigenen Club auf dem Kiez hatte und Reeperbahn-Quartiersmanagerin ist. ”Wir müssen in allen Bereichen komplett neu denken”, sagte sie dem RND. ”Die, die das machen, haben Vorteile”, ist sie sich sicher. ”Wir werden uns auf ein Leben mit dem Virus einstellen müssen.” Sie sieht aber auch die ”hochdramatische” Entwicklung durch die derzeitigen Schließungen – denn rund 95 Prozent der Läden auf der Reeperbahn und drumherum seien vom Publikumsverkehr abhängig, den es zurzeit nicht gebe. ”Das bedeutet für viele Existenznot ab der ersten Stunde, und wir sind jetzt schon in der fünften Woche”, sagt Staron. ”Wenn man alle mitzählt – von der kleinen Kneipe bis zur Bühne und zum Hotel –, sind wohl 1000 Betriebe auf dem Kiez betroffen.”

Anzeige

Sie sieht die Bemühungen der Politik und die Solidarität in der Szene, glaubt aber auch, dass die Verluste in der Branche ”schwer wieder aufzuholen sind”. Denn auch, wenn beispielsweise Bars wieder öffnen werden, wird es dort wegen der Auflagen sicherlich wesentlich weniger Kunden geben als vorher. Auch für das Sankt-Pauli-Museum müssten sie jetzt neu denken. ”Wir dürfen ab 4. Mai wieder aufmachen, aber wir werden keine Kunden haben, weil keine Reisenden in der Stadt sind”, sagt sie. Das Museum lebe bisher vor allem von Touristen. ”Wir müssen jetzt auch die Hamburger ansprechen und stadtrelevante Themen spielen”, sagt Staron.

Prostituierte könnten in Illegalität abwandern

Auch die 55 Zimmer des Pink Palace, in denen sonst Prostituierte ihren Geschäften nachgehen, sind verwaist. ”Wir wussten ja vorher, dass wir zumachen müssen, konnten es aber nicht glauben”, sagte Geschäftsführer Thorsten Eitner. Als es dann Mitte März wirklich so weit war, habe er das erst von einem Nachbarn erfahren. ”Ich habe dann bei der Davidwache angerufen. Die haben mir das bestätigt.”

Für seine 18 Angestellten hat er Kurzarbeitergeld beantragt, für die Firma Soforthilfe. ”Die kam auch ruckzuck. Damit konnte ich die Miete bezahlen.” Viele der Prostituierten, die in seinem Haus die Zimmer mieten, hätten als Soloselbstständige ebenfalls Soforthilfe beantragt und auch erhalten. ”Das habe ich zumindest gehört”, sagt Eitner. Wie und wann es weitergeht, vermag auch er nicht zu sagen. “Aber je länger es dauert, desto eher werden die Damen vielleicht auch vermehrt in die Illegalität abwandern”, befürchtet er.

Für Recht und Gesetz sorgen auf dem Kiez die Polizeibeamten der Davidwache. Auch ihr Job hat sich durch das Virus verändert, sagt Revierleiter Ansgar Hagen. “Vor der Corona-Krise lag ein polizeilicher Schwerpunkt in der Bekämpfung der Gewaltkriminalität – gefährliche Körperverletzung, einfache Körperverletzung, aber auch Eigentumsdelikte rund um Raubstraftaten, ganz viel Taschendiebstahlsdelikte.” Das steht nun nicht mehr im polizeilichen Fokus. “Die Menschen sind hier nicht mehr so zahlreich unterwegs, und das wirkt sich eben auch auf diese Phänomene aus.”

Ruhige Zeiten für die Polizei seien es aber dennoch nicht. “Das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen muss beachtet werden – gerade in diesen Zeiten, wo wir über gesundheitliche Gefahren und wirtschaftliche Existenzängste sprechen.” Deshalb zeige die Polizei verstärkt Präsenz. “Wir wollen ansprechbar sein. Der Bürger soll merken, wir sind da.”

Hilfen für Musikclubs

Dafür, dass die Clubs auf dem Kiez und in der ganzen Stadt Hamburg überleben, tut auch Hamburgs Behörde für Kultur und Medien etwas. ”Wir fühlen uns sehr verantwortlich für die Musikclubs und hoffen, dass wir das kulturelle Leben über diese Zeit hinaus retten können”, sagt Pressesprecher Enno Isermann dem RND. Deswegen sei unter anderem gemeinsam mit der Hamburger Clubstiftung ein Corona-Schutzschirm für Livemusikclubs ins Leben gerufen worden. Demnach werden in einem Fond rund 1,5 Millionen Euro für die Hamburger Clubszene zur Verfügung gestellt. Das gelte erstmal bis zum 30. April.

”Clubs und Theater müssen jetzt bis zum 30. Juni zu bleiben. Das gibt einerseits endlich Planungssicherheit, andererseits ist das aber ein weiterer Schlag in die Magengrube, weil dann die Sommerpause beginnt und letztendlich die Clubs erst im Herbst wieder eröffnen können”, sagt Terry Krug von der Clubstiftung. Sie hoffe, dass der Fond bis zum 30. Juni verlängert werde. ”Kulturbetriebe sind äußerst fragile Gebilde und einem Biotop gleichzusetzen: Wenn es einmal tot ist, geht es in seiner Form unwiederbringlich verloren”, zeigt sie sich pessimistisch für die Szene, auch wenn sie froh darüber sei, dass es die Soforthilfen gebe und die Politik versuche, die kulturellen Räume zu schützen.

Kritisch sieht sie aber die Entwicklung, dass jetzt viele Künstler Musik, Theater und Co. aus Solidarität kostenfrei ins Netz stellen. ”Ich warne davor, weil Kultur einen besonderen Wert hat, von dessen Erlösen viele Menschen abhängig sind. Wenn diese Kultur nun allumfassend kostenlos im Netz verfügbar ist, brechen unwiederbringlich ganze Wertschöpfungsketten zusammen.” Die Kulturszene müsse anfangen, sich neue Geschäftsmodelle zu überlegen, mit denen sich trotz abgesagter Auftritte und Aufführungen Geld akquirieren lasse.

Anzeige

Auch Schutzschirm für Theater

Neben dem Schutzschirm für die Hamburger Musikclubs gibt es auch einen separaten für die Privattheater, von denen es auch zahlreiche auf dem Hamburger Kiez gibt. ”Da gibt es noch mal einen eigenen Fond von rund 2,5 Millionen”, erklärt der Sprecher der Hamburger Kulturbehörde, Enno Isermann. Außerdem sei die Corona-Soforthilfe des Bundes auch für Selbstständige geöffnet worden. ”Das hilft der Szene”, so Isermann. Auch wenn er zugeben muss: ”Das ist eine Riesenherausforderung für alle.” Positiv sieht er aber die große Solidarität in der Kulturszene. ”Die Hamburger Clubstiftung zum Beispiel sammelt auch selbst noch Spenden, die verteilt werden”, erzählt er und spricht von einer ”guten Selbstorganisation der Clubs”.

So wurde unter anderem ”Keiner kommt, alle machen mit” auf die Beine gestellt – ein ”Solidaritäts-Nicht-Festival”, wie die Veranstalter es nennen. Die Spenden dafür sollen privaten Hamburger Theater- und Musikbühnen, der Hamburger Filmwirtschaft und der Hamburger Clubkultur zugutekommen.

RND/dpa