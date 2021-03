Vier Ställe in Flammen: Großbrand in umstrittener Schweinezuchtanlage in Alt Tellin

Anzeige

Alt Tellin. In einem großen Schweinezuchtbetrieb in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sind mehrere Feuerwehren im Einsatz und versuchen, den Brand zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Ställe mit etwa 5000 Tieren betroffen sein. Insgesamt gebe es neun Ställe, hieß es vom Landkreis. Ein Mensch sei verletzt worden. Zur Brandursache und zum Schaden könnten noch keine Angaben gemacht werden. „Das ist eine hochkomplexe Lage“, sagte der Sprecher des Landkreises Achim Froitzheim.

Eine Luftaufnahme zeigt das Ausmaß des Brandes in dem Schweinezuchtbetrieb in Alt Tellin. © Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die betroffene Sauen- und Ferkelzuchtanlage war über Jahre sehr umstritten und gehört zu einem der größten Schweinezuchtbetriebe in Deutschland - der Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) Holding, die 2020 von der Schweizer Terra Grundwerte AG übernommen wurde. Die industrielle Anlage in Alt Tellin mit Platz für 10.000 Sauen und 35.000 Ferkel gelte sogar als die größte Schweinezuchtanlage Europas, schreibt die „Ostsee-Zeitung“.

Kritik an Behörden

Im Zusammenhang mit dem Brand hat die Nachbargemeinde Daberkow die Genehmigungsbehörden kritisiert. „Diese Anlage mit 10.000 Muttersauen und etwa 25.000 Ferkeln hätte wegen des Brandschutzes in der Größe gar nicht genehmigt werden dürfen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister des Nachbardorfes Daberkow, Thomas Kröchert, am Dienstag. Es sei eine Schande, dass nun Tiere deshalb verenden müssten. Kröchert ist Landwirt und bewirtschaftet Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft der Anlage.

Es gehe nicht darum, Schweinehaltung generell zu verhindern, sagte der Landwirt. Nur die Größe der Ferkelaufzuchtanlage, die dicht an Daberkow steht, sei nicht akzeptabel. „Die meisten Auswirkungen, wie ständige Gülle- und Tiertransporte, müssen die Nachbardörfer ertragen.“