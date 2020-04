Als Feierabendbier: Brauerei schenkt der Bundeswehr Tausende Liter Bier

Anzeige

Zeil am Main. Die Corona-Krise sorgt weltweit für heftige wirtschaftliche Folgen. Auch deutsche Brauereien sind davor nicht geschützt. Durch den Ausfall der meisten Großveranstaltungen und Volksfeste, darunter auch das Oktoberfest in München, sinkt der Bierkonsum in Deutschland.

Die Brauerei Göller, ansässig in der unterfränkischen Stadt Zeil am Main, hatte rund 300 Fässer mit insgesamt 15.000 Litern Bier für Großveranstaltungen gebraut – umsonst, wie sich herausstellte. Damit das Bier nicht einfach weggeschüttet wird, hat sich die Brauerei etwas Besonderes überlegt. Das Unternehmen spendet die 300 Fässer Bier an die Bundeswehr.

Tausende Liter Feierabendbier für Soldaten

Doch zunächst sollte es ganz anders kommen. “So bitter es ist: Das Bier kommt in den Gully”, erklärte Juniorchef Max Göller der “Mainpost”. Die Wendung kam am Mittwoch.

Via Facebook teilte die Brauerei mit, dass das Bier doch nicht im Abfluss landet. “Ein Oberstleutnant der Bundeswehr hat sich bei uns gemeldet, der uns Fassbier als Feierabendbier für Soldaten abkaufen wollte. Da sich die Bundeswehr im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus einsetzt, haben wir uns entschlossen, Fassbier zu spenden”, heißt es in dem Post.

Keine Abgabe an Privatpersonen

Ganz umsonst hat die Brauerei Göller also nicht gebraut, sondern für einen guten Zweck. Und die Idee, das Fassbier zu spenden, will die Göller-Brauerei weiterführen. Organisationen, “die das Bier in vernünftigem Rahmen unter Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen vor Ablauf des MHDs abnehmen”, können sich ebenfalls noch bei der Brauerei melden. Privatpersonen dürfen das Bier allerdings nicht abnehmen.