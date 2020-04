Als Dankeschön: Anwohner spendieren Brummifahrern Würstchen an der Autobahn

Anzeige

Anzeige

Mönchengladbach. Sie sorgen dafür, dass Lebensmittel- und Apothekenregale voll bleiben: Lastwagenfahrer haben während der Corona-Krise einen besonders wichtigen Job. Jedoch müssen sie gerade in diesen Zeiten unter erschwerten Bedingungen arbeiten: Viele Autobahnraststätten haben geschlossen, vielerorts können Brummifahrer nicht einmal auf die Toilette gehen oder duschen.

An einer Autobahnraststätte in der Nähe von Mönchengladbach haben sich Anwohner jetzt mit einer besonderen Aktion für die Arbeit erkenntlich gezeigt. Auf dem Parkplatz Cloerbruch an der A52 spendierten sie zwei Stunden lang den Truckern Suppe, Würstchen und Kaffee. Das Essen dafür hatten die Supermärkte der Region kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wie der WDR berichtet, wurde die Aktion von den Brummifahrern gut angenommen. Sie freuten sich über die Geste und holten sich ihre Portion ab – natürlich mit Sicherheitsabstand, das war die Vorgabe des Mönchengladbacher Ordnungsamtes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Wichtiger Job in der Krisenzeit”

Die etwa zehn Helfer hatten am Rande des Lkw-Parkplatzes mehrere Tische und zwei Pavillons aufgebaut und waren außerdem mit Mundschutz und Handschuhen ausgestattet. Schilder in 15 Sprachen wiesen die Trucker auf die Aktion hin.

“Die LKW-Fahrer machen jetzt in der Krisenzeit einen wichtigen Job. Ohne sie würden zum Beispiel unsere Supermarktregale leer bleiben”, wird Mitinitiator René Schmitz zitiert. Bisher werde öffentlich vor allem Pflegern, Krankenschwestern oder Kassiererinnen gedankt – die Lkw-Fahrer sollten dabei nicht vergessen werden.

RND/msc