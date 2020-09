Alligatorjäger über Krokodile in Deutschland: "Sind schon seltsamere Dinge passiert”

Anzeige

In diesem Jahr wurden mehrmals vermeintliche Krokodile in Deutschland gesichtet, zuletzt in der Unstrut in Thüringen. Unsere Australien-Korrespondentin Barbara Barkhausen hat sich mit dem Krokodiljäger Mick Pitman unterhalten. Er glaubt, dass Krokodile in Deutschland tatsächlich existieren könnten.

Herr Pitman, könnten diese deutschen Krokodile Ihrer Meinung nach echt sein?

Oh ja, auf alle Fälle. Die Leute halten die Tiere in Aquarien oder im Garten und wenn sie zu groß oder bösartig werden, lassen sie sie frei. Sie stinken auch ganz schön, da sie ihr Essen verderben lassen und dadurch viel rülpsen und furzen.

Mick Pitman und ein Riesenkrokodil. © Quelle: Mick Pitman

Haben Sie Empfehlungen, wie die deutschen Behörden ein Krokodil im Fluss finden könnten?

Am besten fahren sie in einer dunklen Nacht mit einem Scheinwerfer auf dem Boot raus, denn im Mondlicht können die Krokodile einen sofort sehen. Sie verstecken sich oft am Grund des Flusses unter Laub. Sie können ihre Herzfrequenz verlangsamen und zwei bis drei Stunden unter Wasser bleiben. Das Erste, was man sehen kann, sind ihre Augen, die wie zwei rote Zigarettenstumpen in der Ferne glühen. Darauf muss man achten.

Sobald Sie ein Krokodil lokalisiert haben, wie fangen Sie es ein?

Man fängt sie zum Beispiel mit Haken und Ködern. Ich würde einen Greifhaken verwenden, aber man könnte auch mit einer Harpune arbeiten. Man schaut einfach, wo Blasen aus dem Wasser kommen, und wenn das Krokodil aufsteigt und man es am Haken hat, wirft man eine Seilschlinge rüber und zieht zu. Es gibt auch Fallen mit Ködern, aber je kälter es wird, desto langsamer wird der Stoffwechsel der Tiere und desto weniger hungrig sind sie. Die Haken- oder die Harpunentechnik töten ein Krokodil nicht, aber sie müssen das Tier dann natürlich aus dem Wasser holen, und dafür brauchen sie definitiv ein paar Männer. Wenn Sie es mit diesen Methoden nicht fangen können, müssen Sie es wahrscheinlich erschießen und töten, auch wenn das die letzte Option sein sollte.

Gibt es Gefahren, auf die die deutschen Jäger achten müssen?

Wenn es ein Alligator ist, ist es nicht so schlimm. Die sind nicht so bösartig, aber wenn es ein Tier aus der Krokodilfamilie ist, ist es wilder, da müssen sie deutlich vorsichtiger sein.

Könnten denn die Zeugen Ihrer Meinung nach auch einfach nur einen Baumstamm oder ein im Wasser schwimmendes Stück Müll für ein Krokodil gehalten haben? Passiert das auch in Australien?

Oh ja. Immer wieder. Ich wurde einmal zu einem großen Krokodil gerufen, das auf einer Uferbank saß, und ich bereitete mich vor, und als ich näher kam, war es nur ein großer Baumstamm. Manchmal gibt es auch Scherzbolde mit ferngesteuerten Krokodilköpfen, die einen reinlegen wollen.

Die Nachricht von einem Krokodil im Fluss hat die deutschen Bürger ganz schön beschäftigt. Was haben Sie als professioneller Krokodiljäger gedacht, als sie die Nachrichten aus Deutschland hörten?

Meine Frau und ich mussten beide ein wenig lachen, aber wissen Sie, es sind schon seltsamere Dinge passiert.

Ist es überhaupt realistisch, dass ein entkommenes Krokodil in einem deutschen Fluss überlebt, der viel kälter ist als die Wasserstraßen im Norden Australiens?

Alligatoren können mit der Kälte umgehen, aber Krokodile können nur eine Zeit lang überleben, dann verlangsamt sich ihr Stoffwechsel irgendwann, und sie sterben.

Würden Sie die Situation als potenziell gefährlich beurteilen? Ab welcher Größe ist ein Krokodil eine echte Bedrohung für den Menschen?

Sogar ein Krokodil, das gerade aus dem Ei geschlüpft ist, kann einigen Schaden verursachen, da seine Zähne Bakterien enthalten, die Infektionen verursachen können. Krokodile, die ungefähr zwei Meter oder größer sind, können bereits tödlich sein. Daher sollten normale Bürger sich fernhalten, vor allem auch, weil Krokodile sehr neugierig sind.