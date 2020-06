Alligator gefunden: Spaziergänger fischt Tierpräparate aus Isar - Polizei ermittelt

Anzeige

Ismaning. Ein Spaziergänger in Bayern staunte nicht schlecht, als er am vergangenen Dienstag an der Isar spazieren ging. Ein Krokodil hatte sich in einem Ast im Fluss verfangen. Der Mann rief daraufhin die Polizei.

Wie der regionale Radiosender “Charivari” berichtete, handele es sich bei dem Alligator allerdings nicht um ein lebendes, sondern um ein ausgestopftes Reptil von knapp einen Meter Länge. Die genaue Spezies des Tiers müsse noch von Experten untersucht werden. An demselben Ast hatte sich auch eine ausgestopfte Meeresschildkröte verfangen. Die ausgestopften Tiere seien vermutlich in die Isar geworfen und auf der Höhe von Ismaning durch den Ast aufgehalten worden.

Die örtliche Polizei ermittele nun wegen des Besitzes illegaler Tierpräparate. Laut Artenschutzgesetz dürfen ausgestopfte Lebewesen dieser Art nicht nach Deutschland eingeführt werden. Der Eigentümer ist bisher unbekannt.