Alkohol- und Böllerverbot an Silvester geplant

Kein Alkohol in der Öffentlichkeit vom 16. Dezember bis 10. Januar, ein generelles Verkaufsverbot von Böllern und Feuerwerkskörpern und ein Versammlungsverbot: Um das Coronavirus einzudämmen, wollen Bund und Länder die Maßnahmen am Jahresende verschärfen. Das geht aus einem Entwurf aus dem Kanzleramt vor, der vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs veröffentlicht wurde.

Zur Stunde sprechen Merkel und die 16 Ministerpräsidenten noch über den geplanten Lockdown ab Mittwoch, 16. Dezember. Obwohl noch nichts beschlossen ist, deuten sich einige Änderungen zu Silvester an: War zunächst noch davon gesprochen worden, dass die Maßnahmen für Weihnachten und Silvester gelockert werden sollen, ist in dem Entwurf davon nichts mehr zu lesen - ohnehin hatten aber schon viele Länder die Lockerungen zurückgenommen.

Verkaufsverbot von Böllern - vom Zünden wird „dringend abgeraten“

„Am Silvestertag und am Neujahrstag wird bundesweit ein An. und Versammlungsverbot umgesetzt“, steht etwa in dem Papier. Die Kommunen sollten zudem „publikumsträchtige Plätze“ definieren, auf denen ein generelles Böller-Verbot gelte. „Vom Zünden von Silvesterfeuerwerk generell“ werde „dringend abgeraten.“ Damit soll das Gesundheitssystem, das aufgrund der hohen Covid-19-Infektionsrate am Limit ist, nicht zusätzlich durch Verbrennungen und andere Verletzungen belastet werden.

Doch damit ist nicht genug: Das Zünden von Feuerwerk und Böllern wird zudem erschwert - es soll in diesem Jahr nämlich generell ein Verkaufsverbot von Pyrotechnik geben, so steht es zumindest in dem noch nicht beschlossenen Entwurf.

Alkoholverbot: Kein Glühwein To Go, kein Anstoßen an Silvester

Während der gesamten Zeit des Lockdowns, also vom 16. Dezember bis 10. Januar, soll das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit ebenfalls verboten werden. Damit würde der beliebte Außer-Haus-Verkauf von Glühwein, der zuletzt immer wieder kritisiert wurde, weil sich Menschen ansammelten und die Maskenpflicht umgingen, unmöglich. Auch an Silvester selbst dürfte dann nicht auf der Straße zusammen getrunken werden.

Entschieden sind diese Punkte bisher jedoch nicht, Klarheit gibt es erst im Laufe des Sonntags. Über ein Böllerverbot wurde aber bereits seit einer Weile diskutiert, da Notaufnahmen zum Jahreswechsel durch alkohol- und feuerwerksbedingte Brandverletzungen traditionell viel zu tun haben. Die Niederlande hat deshalb bereits ein Böllerverbot beschlossen, in Frankreich gilt an Silvester eine Ausgangssperre.