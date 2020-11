Alkohol geht aus, Russen trinken Desinfektionsmittel – sieben Tote

Anzeige

Anzeige

Yakutsk. In Russland sind sieben Menschen zwischen 27 und 69 Jahren auf einer Party ums Leben gekommen, berichtet der russische Fernsehsender “Mir24″. Die Menschen haben demnach am Donnerstagabend in der Kleinstadt Tomtor bei Yakutsk gefeiert, als ihnen der Alkohol ausging. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in der Region derzeit starke Einschränkungen, was den Kauf von Alkohol angeht.

Doch statt die Party in einer Holzhütte im Schnee zu beenden oder ohne alkoholische Getränke weiterzufeiern, tranken sie kurzerhand aus einem 5-Liter-Kanister Handdesinfektionsmittel, das aufgrund der Corona-Pandemie im Haus war. Das Desinfektionsmittel hatte einen Methanol-Anteil von 69 Prozent - die Partygäste hatten das Desinfektionsmittel offenbar vorher erhitzt und als Heißgetränk zu sich genommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zwei Partygäste liegen nach dem Verzehr des Desinfektionsmittels im Koma

Anzeige

Drei Partygäste, eine 41-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 27 und 59 Jahren sind offenbar noch vor Ort ums Leben gekommen, sechs weitere wurden mit Rettungshubschrauber in eine Klinik in der Provinzhauptstadt Yakutsk gebracht. Am Freitag starben drei weitere Männer im Alter von 28. 32 und 69 Jahren, am Sonntag eine weitere Person. Zwei Partygäste befinden sich noch schwer verletzt im Krankenhaus, sie liegen im Koma und sind noch nicht außer Lebensgefahr.