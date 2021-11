„Aldiletten“ und Jogginghosen: Neue Kollektion von Aldi sorgt für lange Schlangen in Hannover

Anzeige

Anzeige

Hannover. 150 Meter lang war die Schlange vor der Aldi-Filiale in der Lindemannallee in Hannover, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet. Der Grund dafür: Der Discounter, den die meisten sonst wohl zum Kauf von Lebensmitteln besuchen, hat eine neue Modekollektion herausgebracht. Die Käuferinnen und Käufer – vornehmlich junge Leute – waren laut dem Bericht unter anderem sogar aus Bielefeld und Braunschweig angereist und ließen sich von der Wartezeit nicht abschrecken.

„Alles, was von Aldi kommt, hat irgendwie Charme“, sagt etwa der 25-jährige Theodor der Zeitung. Mit „Alles“ meint er Joggingklamotten und Plastiklatschen – versehen mit einem großen Aldi-Logo. Preislich bleibt sich der Discounter dabei treu: Jogger kosten etwa 14,99 Euro, die „Aldiletten“ aus Plastik sind für 5,99 Euro zu haben.

Gerade darin liegt offenbar der Charme für manche Käuferinnen und Käufer: „Ich stehe auf Marken, die keine sind“, erklärt Luise Gomez (27) der „HAZ“. Sie habe auch bereits die Lidl-Kollektion. Besonders die „Aldiletten“ sind beliebt. Auf Ebay wird das Vorgängermodell bereits zwischen 16 bis 55 Euro gehandelt.

Anzeige

Kollektion soll an Pioniergeist erinnern

Anzeige

Mit seiner neuen Kollektion „Aldi Original“ bringt der Discounter bereits seine zweite Kollektion auf den Markt. „Die Kollektion ist in diesem Jahr mit dem Trendthema Weltraum verbunden“, erläutert Aldi-Nord-Sprecherin Verena Lissek der „HAZ“. Die Kollektion solle an das Thema „Pioniergeist“ erinnern, weil „Aldi (...) als Discounter der Pionier ist.“

Anzeige

Zuvor hat der Discounter über Instagram über das Erscheinen der Kollektion informiert. „Wer (...) etwas ergattern will, muss schnell sein“, heißt es in dem Post. Damit Kundinnen und Kunden in anderen Städten jedoch nicht ganz leer ausgehen, veranstaltet Aldi auch ein Gewinnspiel mit seiner Kollektion.