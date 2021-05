Enthält Formel E=mc²: Handgeschriebener Brief von Albert Einstein versteigert

Anzeige

Boston. Ein von Albert Einstein handgeschriebener Brief mit seiner berühmten Formel E=mc² ist bei einer Auktion für mehr als 1,2 Millionen Dollar versteigert worden. Damit war der Erlös für das Schreiben etwa dreimal so hoch wie erwartet, wie das Auktionshaus RR Auction in Boston am Freitag mitteilte. Der Brief ist auf Deutsch verfasst und auf den 26. Oktober 1946 datiert. Empfänger war der polnisch-amerikanische Physiker Ludwik Silberstein.

Nach Angaben von Archivisten gibt es nur drei weitere bekannte Schreiben, in denen Einstein seine Formel mit eigener Hand verfasste. Der nun versteigerte Brief ist der einzige, der Teil einer privaten Sammlung war.