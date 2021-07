Alaska: Erdbeben der Stärke 8,2 - Tsunamiwarnung für die Westküste der USA

Anzeige

Alaska. Wie das US-Tsunamiwarnsystem offiziell mitteilte, gab es vor der Küste Alaskas ein Erdbeben der Stärke 8,2. Es ist das schwerste Erdbeben in der Geschichte Alaskas seit 1965. Das Beben habe um 22.15 Uhr (Ortszeit, 08.15 Uhr MESZ) in einer Tiefe von 46 Kilometern stattgefunden. Es könnte leichte bis mittelschwere Schäden verursacht haben, meinen Fachleute. Kurz darauf hat das Tsunamiwarnsystem der USA ausgeschlagen und warnt vor einer Flutwelle, die auf die US-Westküste zurollt. Sie könnte die US-Westküste in drei bis sechs Stunden treffen.

Mindestens zwei starke Nachbeben mit Stärken von 6,2 und 5,6 ereigneten sich im selben Gebiet innerhalb einer halben Stunde nach dem ersten, berichtete der US Geological Survey. „Basierend auf allen verfügbaren Daten könnten durch diese Erdbeben ein Tsunami erzeugt worden sein, der auch weit vom Epizentrum entfernte Küstengebiete zerstören könnte“, sagte so das Tsunamiwarncenter der USA.

Tsunami nach Erdbeben? Flutwelle könnte USA in drei bis sechs Stunden treffen

Die Warnung vor einem starken Tsunami gilt für den südlichen Teil des US-Bundesstaates Alaska sowie die Alaska-Halbinsel und auch die Pazifik-Küsten von Hinchinbrook Entrance bis Unimak Pass. Ebenfalls gibt es für den US-Bundesstaat Hawaii und Guam eine Warnung. Unklar ist, auch weitere Küstengebiete in den USA und in Kanada eine Gefahr besteht. An der Küste Alaskas heulen Warnsirenen, um die Menschen vor der Gefahr zu warnen.

Die Polizei in Kodiak, der größten Stadt auf der gleichnamigen Insel im US-Bundeststaat Alaska, riet den Bewohnern, auf eine Anhöhe zu ziehen. Außerdem sei die High School als Evakuierungsort eingerichtet worden.

Auch Japan von Tsunami betroffen?

Die Behörden in Japan bereiten sich ebenfalls auf einen möglichen Tsunami vor. Laut dem Sender NHK beraten die zuständigen Verantwortlichen, ob eine Tsunamiwarnung notwendig sei.

Nach Erdbeben in Alaska: Ausmaß der Zerstörung wird sichtbar

Das schwere Erdbeben hat im US-Bundesstaat Alaska Teile von Häusern und Straßen zerstört.