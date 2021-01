So hoch ist der Inzidenzwert in Ihrer Region

Anzeige

Hannover. Es ist beschlossene Sache: Der ursprünglich bis 10. Januar angedachte Lockdown wird bis Ende Januar verlängert. Bund und Länder haben sich zudem auf die Einschränkung der Bewegungsfreiheit geeinigt. Demnach sollen Bewegungs­beschränkungen in Regionen mit 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen in Kraft treten.

Konkret könnte dafür ein Bewegungsradius von 15 Kilometern um den Wohnort gezogen werden, von dem Arbeitswege, Arztbesuche und Fahrten zu Lebensmittelgeschäften ausgenommen sind.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor den Vorstoß gemacht, die Bewegungsfreiheit in Regionen mit einem Inzidenzwert von 100 einzuschränken. Dies würde derzeit fast alle Regionen des Landes betreffen.

Inzidenzwerte in Bundesländern und Landkreisen: Karte gibt Überblick

Auf unserer Karte sehen Sie, wie hoch der Inzidenzwert derzeit in Ihrer Region ist:

Aktuell gilt nur in Sachsen eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit, das Bundesland gilt als besonderer Corona-Hotspot. Dort gilt ein 15-Kilometer-Radius bereits für sportliche Aktivitäten und das Einkaufen. Auch Thüringen wolle einen solchen Radius einführen, hatte der Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zuletzt angekündigt.