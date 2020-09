Aktivisten machen Mohrenstraße zur “Möhrenstraße”

Anzeige

Anzeige

Weiden. Spätestens seit den “Black Lives Matter”-Demonstrationen wird deutschlandweit über die Umbenennung von rassistischen Straßennamen diskutiert. In der bayerischen Stadt Weiden in der Oberpfalz haben Aktivisten nicht auf eine Entscheidung der Politik gewartet - sondern das Thema einfach selbst in die Hand genommen. Sie gaben dem Straßenschild der Mohrenstraße einfach zwei kleine Pünktchen - und machten sie zur Möhrenstraße.

Laut einem Artikel des Regionalblogs “Hinterlandrauschen” wollen die Aktivisten mit der Aktion zum Nachdenken anregen. Nicht ganz klar wird hingegen, ob sich die Akteure für oder gegen eine Umbenennung des Straßennahmens aussprechen. Man halte die Diskussion zwar für wichtig, sagt einer der Aktivisten in einem Youtube-Video - jedoch stecke auch “nicht in jeder Möhre Rassismus”. Eine Aktivistin schlägt zudem vor, man könne ja auch mal die Fleischgasse in der Weidener Innenstadt in Tofugasse umbenennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In der Stadt kaum Thema

Laut dem Regionalportal “Onetz.de” gibt es an der Ecke Weißenburg-/Mohrenstraße auch eine Mohren-Apotheke. Am 1. Oktober 1879 habe der damalige Inhaber Joseph Vierling die Apotheke vom Unteren Markt 1 in die Obere Vorstadt 324 verlegt – daraus sei dann später die “Mohrenstraße” geworden. Die Apotheke werde heute in sechster Generation geführt.

Der Betreiber der Apotheke sagte gegenüber dem Portal, er habe bislang kaum Beschwerden wegen des Namens bekommen. Eine einzige Mail habe er erhalten, als der Floyd-Skandal groß in den Medien war, berichtet er. Der Schreiber habe sich beklagt, dass der Name des Geschäfts doch nicht mehr zeitgemäß sei.