Akku von Gartengerät explodiert in Wohnhaus: vier Verletzte

Leingarten. Bei der Explosion eines Akkus in einem Haus in Baden-Württemberg sind vier Menschen verletzt worden. Der Akku gehörte zu einem Gartengerät und wurde in der Nacht zum Sonntag in der Küche des Hauses in Leingarten bei Heilbronn aufgeladen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein 51 Jahre alter Bewohner aber durch laute Knackgeräusche aufgewacht. Als er bemerkte, dass eine Flüssigkeit auslief, wollte er den Akku aus dem Haus schaffen. Dabei entzündete er sich und explodierte.

Akku explodiert: Vater, Mutter und zwei Kinder verletzt

Der 51-Jährige erlitt den Angaben nach schwere Verletzungen. Seine Ehefrau sowie sein 16 Jahre alter Sohn und seine 13-jährige Tochter wurden ebenfalls verletzt. Rettungswagen brachten die Familie in ein Krankenhaus.

Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 200.000 Euro. Die Explosion und die anschließende Druckwelle zerstörten die Küche und beschädigten mehrere andere Räume sowie die Fenster des Hauses. Das Gebäude im Kreis Heilbronn ist unbewohnbar. Warum der Akku explodierte, war zunächst unklar.