Getöteter schwarzen Jogger Arbery: Schuldsprüche im Mordprozess

Brunswick. Mehr als eineinhalb Jahre nach der Tötung des schwarzen Joggers Ahmaud Arbery im US-Bundesstaat Georgia sind die drei weißen Täter in den meisten Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Der Angeklagte Travis M., der auf Arbery geschossen hatte, wurde von den Geschworenen des Mordes für schuldig befunden. Das Urteil wurde am Mittwoch vor Gericht im Ort Brunswick verlesen. Die beiden Mitangeklagten, der Vater des Schützen Gregory M. und ihr Nachbar William R., die beide an der Verfolgung Arberys beteiligt waren, wurden jeweils unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Totschlagsdelikten schuldig befunden. Das Strafmaß für die Angeklagten wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Ihnen könnte lebenslange Haft drohen.

Den Ermittlern zufolge hatten Travis und Gregory M. das Opfer zunächst mit ihrem Fahrzeug verfolgt und dann mit Schusswaffen bedroht. Dem Autopsiebericht zufolge wurde er von zwei Schüssen aus nächster Nähe in die Brust getroffen. Travis M. feuerte die Schüsse ab. Der dritte Angeklagte, William R., ein Nachbar der beiden anderen Angeklagten, war den Ermittlungen zufolge an der Verfolgung beteiligt und filmte die Tat.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, das Handeln aller drei Männer habe zu Arberys Tod geführt. Die Verteidigung erklärte, die Männer hätten Arbery verfolgt, weil sie ihn für einen Einbrecher gehalten hätten.