Mord an schwarzem Jogger war Hassverbrechen: Täter erneut schuldig gesprochen

Anzeige

Anzeige

Brunswick. Die drei weißen Männer, die im US-Staat Georgia den schwarzen Jogger Ahmaud Arbery verfolgten und töteten, sind wegen eines Hassverbrechens schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen des Bundesgerichts berieten mehrere Stunden, bevor sie am Dienstag zu ihrem Urteil gegen Greg McMichael und seinen Sohn Travis sowie gegen ihren Nachbarn William Bryan kamen. Sie wurden für schuldig erklärt, gegen Arberys Bürgerrechte verstoßen und ihn wegen seiner schwarzen Hautfarbe ins Visier genommen zu haben.

Die drei Männer wurden bereits im vergangenen Herbst wegen der Tötung schuldig gesprochen. Vater und Sohn erhielten eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung. Bryan erhielt ebenfalls lebenslänglich, kann jedoch nach 30 Jahren Haft auf eine Bewährung hoffen. Das US-Justizministerium klagte die Männer erneut vor einem Bundesgericht wegen Hassverbrechen an.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Ahmaud Arbery verfolgt und getötet

Vater und Sohn Greg und Travis McMichael bewaffneten sich und verfolgten den 25 Jahre alten Arbery in einem Pick-up, nachdem er in der Nähe ihres Hauses außerhalb von Brunswick gesehen worden war. Nachbar Bryan schloss sich der Verfolgung in seinem eigenen Wagen an und filmte, wie Travis McMichael am 23. Februar 2020 die tödlichen Schüsse aus nächster Nähe abgab. Die Videoaufnahmen lösten weit über Georgia hinaus Empörung und Wut aus.

Die McMichaels und Bryan plädierten im Prozess wegen eines Hassverbrechens auf nicht schuldig. Ihre Verteidiger führten an, die Männer hätten in der Annahme gehandelt, Arbery habe in ihrer Nachbarschaft Straftaten begangen.