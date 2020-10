Ägypten: Junge verliert nach Hai-Angriff eine Hand, Tauchlehrer ein Bein

Anzeige

Scharm el-Scheich. Zwei Urlauber aus der Ukraine und ein Tauchlehrer hatten beim Schnorcheln in Ägypten Glück im Unglück. Wie nationale Behörden laut „Focus“ berichten, wurden die drei von einem Hai angegriffen. Sie tauchten demnach am Sonntag vor der Küste in der Nähe des Urlaubsortes Scharm el-Scheich, als das Raubtier sie attackierte.

Junge und Taucher schwer verletzt

Ein Zwölfjähriger und der Tauch-Guide seien dem Bericht zufolge von dem Hai schwer verletzt worden. In einer Mitteilung der ukrainischen Tourismusbehörde heiße es, man habe die Hand des Jungen bei der OP nicht retten können, ebenso ein Bein des Tauchlehrers nicht. Der Zwölfjährige, dessen Mutter bei dem Angriff nur leichte Verletzungen erlitten habe, liege immer noch auf der Intensivstation.

Der Angreifer soll ein etwa zwei Meter langer Weißspitzen-Hochseehai gewesen sein. Alle drei Verletzten hatten Glück, dass sie mit ihrem Leben davonkamen.