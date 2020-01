Aggressivität im Straßenverkehr: “Männer fahren auch Auto, um Recht zu haben”

Anzeige

Die Unfall- und Todeszahlen auf deutschen Straßen gehen zurück. Trotzdem sprechen viele von einer wachsenden Aggressivität auf deutschen Straßen. Gibt es die wirklich?

Meiner Meinung nach ja. Zur Aggressivität im Straßenverkehr gibt es keine verlässlichen Zahlen, die Dunkelziffer dürfte extrem hoch sein. Ich beobachte jedoch, dass sich das Verkehrsklima in Deutschland sehr wohl zum Schlechteren verändert hat. Und gegen ein Gefühl kann man nicht mit realen Zahlen argumentieren.

Woran liegt diese Klimaveränderung?

Es gibt nicht die eine Ursache, es ist ein Bündel von Ursachen. Der Raum für Verkehrsteilnehmer wird immer enger. Es gibt mehr als 55 Millionen zugelassene Kraftfahrzeuge in Deutschland – so viele wie nie zuvor. Dadurch herrscht ein großer Druck und viel Hektik auf der Straße. Der vorhandene Raum muss insbesondere innerorts neu aufgeteilt werden. Das heißt aber nicht, breitere Straßen zu bauen – das will angesichts der Klimadiskussion keiner. Die Politik muss Mut beweisen, denn eine Neuaufteilung des Verkehrsraums in den Städten zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs, der Radfahrer und der CO2 neutralen Mobilität wird zu Lasten der Autofahrer gehen müssen.

Zurück zur Aggressivität – wie äußert sich die?

Ich beobachte eine schleichende Entsozialisierung im Straßenverkehr. Wo früher das Motto „Hallo Partner, Dankeschön“ galt, gilt heute „Platz da, jetzt komm ich, Fun und Selbstdarstellung inbegriffen“! Ein Beispiel: Wenn Gaffer bei Unfällen mit ihren Handys Fotos von Toten oder Schwerverletzten machen und ins Netz stellen, ist das eine unglaubliche Pietätlosigkeit. Wir müssen mittlerweile Einsatzkräfte gegen Gaffer vorhalten oder Sichtschutzwände ziehen. Zusätzlich ist die Hemmschwelle bei vielen Verkehrsteilnehmern deutlich gesunken. Ganz einfach ausgedrückt – viele wissen nicht mehr, was sich gehört. Hinzu kommt, dass die Frustrationstoleranz bei einigen Verkehrsteilnehmern deutlich kleiner geworden ist. Und das hat negative Auswirkungen für viele! Es gibt Kfz-Führer, die auf der Autobahn im Stau aus ihren Autos steigen, um den Fahrer im Wagen vor ihnen zu beschimpfen, weil er nicht zur Seite fährt.

Glauben Sie, dass ein Tempolimit von 130 für mehr Harmonie auf den Autobahnen sorgt?

Wir sind ein sehr geschwindigkeitsverwöhntes Volk. Je stärker motorisiert das Auto, umso überlegener fühlen sich die Leute. Das Problem auf unseren Autobahnen ist unter anderem die hohe Geschwindigkeitsdifferenz. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das Tempolimit in ein paar Jahren kommen wird. Bei einer gleichförmigen geringeren Geschwindigkeit für alle lässt das Gefahrenpotential nach und es fährt sich viel entspannter.

Raser liefern sich Rennen auf innerstädtischen Straßen. Was kann man dagegen tun?

Die Polizei muss viel mehr präventiv arbeiten. Als 2017 der Gesetzgeber illegale Autorennen explizit unter Strafe gestellt hat und die Todesrennfahrer aus Berlin wegen Mordes verurteilt wurden, habe ich veranlasst, dass an 160 Männer aus Köln Briefe verschickt wurden. Die Adressaten waren der Polizei im Zusammenhang mit Tuning oder zu schnellem Fahren aufgefallen. Die Aktion war als Warnung gedacht, um ihnen zu zeigen, was sie anrichten können und was ihnen dann droht. Gleichzeitig wollten wir deutlich machen: ,wir haben Euch im Blick´.

Sie geben in Köln auch „Crash-Kurse“ für Fahranfänger…

Ja, wir gehen in die weiterführenden Schulen. Mit dabei sind unter anderem auch die Eltern eines Mädchens, das durch einen Raser ums Leben kam. Sie erzählen den potentiellen Fahranfängern, wie ihre Tochter als unbeteiligte Fahrradfahrerin getötet wurde. Außerdem berichten in diesen Kursen Polizeiseelsorger, Unfallhelfer und sogar ein Bestatter von ihren Erfahrungen und sprechen darüber, was solche Ereignisse mit ihnen machen. Am Ende herrscht immer tiefes Schweigen im Klassenraum.

Sind Männer tatsächlich aggressiver im Straßenverkehr?

Ja, das sind sie. Männer fahren auch Auto, um Recht zu haben. Das Raser-Phänomen in der Stadtregion Köln- Leverkusen ist beispielsweise ausschließlich männlich. Die vorwiegend türkisch- oder arabischstämmigen Männer sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, ihre Autos hochmotorisiert. Deshalb auch meine Forderung nach einem Stufenführerschein wie beim Motorrad. 18 bis 25-Jährige sollten zunächst nur Autos bis maximal 70 Kilowatt, also 95 PS, fahren dürfen. Dadurch ließen sich die schweren Hochgeschwindigkeitsunfälle von jungen Menschen in diesem Alterssegment, welche über sehr wenig Fahrerfahrung verfügen und charakterlich im Straßenverkehr noch Festigung benötigen, verhindern!