Aggressive Schlange verirrt sich in Klamottengeschäft

Hohenems. Eine Schlange hat sich in Österreich in ein Bekleidungsgeschäft verirrt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die größere Ringelnatter lag auf einem Kleiderständer hinter dem Kassenbereich, wie die Polizei im österreichischen Bundesland Vorarlberg mitteilte. Anfangs reagierte sie laut Mitteilung äußerst aggressiv, konnte aber von den herbeigerufenen Polizisten letztlich beruhigt werden.

Sie begab sich dann freiwillig in einen Karton, den ihr die Beamten hingehalten hatten. Nach dem Einsatz wurde sie zum Alten Rhein gebracht und dort freigelassen.