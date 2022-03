Tropensturm trifft auf Afrikas Ostküste - mindestens ein Mensch stirbt

Anzeige

Johannesburg. Afrikas Ostküste wird erneut von einem Tropensturm heimgesucht. Nachdem Zyklon „Gombe“ am Freitagmorgen das Festland in Mosambiks Nordregion Mapula erreicht hatte, waren bis zum Nachmittag laut Behördenangaben sechs Küstendistrikte komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

Mindestens ein Mensch kam beim Einsturz eines Hauses ums Leben, berichtete das zuständige Institut für Katastrophenmanagement INGD. „Es gibt keine Telefonverbindungen, und das macht es schwierig, sich ein Bild von den wahren Auswirkungen zu machen“, erklärte Antionio de Beleza vom Nationalen Notfallzentrum.

Am Vortag waren heftige Regenfälle und Windstärken um die 200 Stundenkilometer angekündigt worden. Die Regierung hatte die Bevölkerung aufgerufen, Schutz in sicheren Unterkünften zu suchen. Der Süden von Afrika befindet sich derzeit in der sommerlichen Zyklon-Saison, die bis März oder April schwere Stürme und Niederschläge mit sich bringen kann.