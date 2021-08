Änderungen im Minutentakt: Bahn kündigt Abfahrtszeiten in Leipzig jetzt handschriftlich an

Anzeige

Leipzig. Wer am Mittwoch im Leipziger Haupt­bahnhof auf die digitalen Anzeige­tafeln blickt, sollte skeptisch werden. Wegen des Bahn­streiks der Gewerkschaft Deutscher Loko­motiv­führer (GDL) ändern sich die Abfahrtszeiten sowie die Gleise im Minutentakt. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet, ist die Bahn am Mitt­woch­morgen dazu übergegangen, die Zeiten und Gleise handschriftlich auf einem Whiteboard anzukündigen. Laut der Zeitung würden die elektronischen Anzeige­tafeln mit den Aktualisierungen nicht mehr hinterher­kommen. Was auf diesen Anzeigen im Leipziger Bahnhof steht, stimme demnach fast nie.

Streik bis in die Nacht zu Freitag

Der Bahnstreik hat am Dienstag um 19 Uhr im Güterverkehr begonnen. Im Personenverkehr soll der Arbeitskampf bis 2 Uhr am Freitag (13. August) andauern. Der Streik richte sich nur gegen die Deutsche Bahn, sagt GDL-Pressesprecherin Gerda Seibert. Andere Eisen­bahn­unternehmen seien nicht betroffen. Trotzdem kann es nach Angaben der Schlichtungs­stelle für den öffentlichen Personen­nah­verkehr (SÖP) aber auch bei Mitbewerbern der Bahn zu Beein­trächtigungen kommen, zum Beispiel wenn stehen­gebliebene Züge die Schienen blockieren.