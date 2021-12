Drei junge Geschwister sterben bei Gebäudeeinsturz in Ägypten - weitere Kinder verletzt

Anzeige

Kairo. Der Einsturz eines Wohnhauses in Südägypten hat mindestens drei Kinder das Leben gekostet und neun Menschen verletzt. Die getöteten Kinder seien acht, elf und zwölf Jahre alte Geschwister gewesen, berichtete die Tageszeitung „Al-Ahram“. Drei weitere Kinder seien unter den Verletzten, die aus dem zweistöckigen Gebäude rund 110 Kilometer südlich von Kairo in der Provinz Beni Suef geborgen wurden.

Die Einsturzursache war zunächst nicht bekannt, doch kommt es in Ägypten häufig zu derartigen Vorfällen, insbesondere in Slums, armen Stadtvierteln und ländlichen Gebieten mit schlechter Bausubstanz.

Im September stürzte ein vierstöckiges Gebäude in der Stadt Schubra al-Chaima in der Nähe von Kairo ein, wobei mindestens drei Menschen ums Leben kamen. Die Regierung hat vor kurzem ein hartes Vorgehen gegen illegale Bauten im ganzen Land eingeleitet. Gesetzesbrecher wurden inhaftiert, die Gebäude in vielen Fällen zerstört.