ADAC warnt vor Verkehrskollaps auf Autobahnen rund um Köln

Köln. Wegen der vielen Flutschäden auf Autobahnen in NRW warnt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) Nordrhein vor einem Kollaps des Verkehrssystems nach den Sommerferien - vor allem rund um den Kölner Autobahnring. Auch am letzten Ferienwochenende vom 13. bis zum 15. August sei mit vielen Staus und Verzögerungen zu rechnen, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch. Besonders der Samstagnachmittag und -abend sowie der Sonntag seien klassische Rückreisezeiten.

Problematisch sind den Angaben zufolge die Sperrungen auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Erfttal und der Anschlussstelle Hürth und auf der Autobahn 61 zwischen den Autobahnkreuzen Meckenheim und Kerpen. Die Abschnitte sind wegen Flutschäden nicht befahrbar. Auf der A1 etwa hatten Fluten eine Brücke zusammenstürzen lassen.

Der Verkehr auf den Ausweichrouten - zum Beispiel auf der A3 oder A4 - sei jetzt schon überlastet. Deshalb müssten sich Rückreisende oder Pendler nach den Sommerferien auf massive Staus einstellen, sagte der Sprecher.

ADAC empfiehlt Berufspendlern, im Homeoffice zu arbeiten

Mit den Hochwasserschäden, der Rückreisewelle und dem Berufsverkehr komme momentan viel zusammen. Zudem war der September im vergangenen Jahr demnach mit über 20.500 Meldungen der staureichste Monat des Jahres. Der ADAC empfahl Berufspendlern deshalb, nach Möglichkeit teilweise im Homeoffice zu arbeiten oder, wenn es geht, Bus und Bahn als Alternativen zu nutzen.