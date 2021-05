Achtjähriger von freilaufendem Hund angegriffen

Anzeige

Waldbrunn. In Unterfranken hat ein Hund ein achtjähriges Kind verletzt. Der Junge war am Samstag in Waldbrunn (Landkreis Würzburg) mit dem Fahrrad unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei fiel ihn ein freilaufender Hund an und fügte ihm Kratzwunden an der Wange zu.

Der Hund habe ungepflegtes Fell gehabt und kein Halsband getragen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.